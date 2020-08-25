ВАШИНГТОН, 25 авг /ПРАЙМ/. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами, сообщает пресс-служба американского торгпреда.

Ранее сообщалось, что Лайтхайзер, Мнучин и Лю Хэ должны были 15 августа провести встречу в формате видеоконференции для оценки торговой сделки. Однако президент США Дональд Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого он винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.

"Обе стороны видят прогресс и привержены принятию мер, необходимых для обеспечения успеха соглашения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны рассмотрели шаги, предпринятые Китаем для осуществления структурных изменений, к которым призывает соглашение и которые обеспечат "большую защиту прав интеллектуальной собственности, устранят препятствия для американских компаний в таких областях, как финансовые услуги и сельское хозяйство, и устранят принудительную передачу технологий".

Стороны также обсудили значительное увеличение закупок американской продукции в 1,5 раза, а также дальнейшие действия, необходимые для реализации соглашения, указывается в сообщении.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому" знаменателю.

Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.