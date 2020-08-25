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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вещества нервно-политического действия — Согласно клинической картине, оппозиционер Алексей Навальный получил отравление одним из ингибиторов холинэстеразы, сообщили в понедельник в берлинской клинике "Шарите".

— Школьная антивирусная программа — Вводить дистанционное обучение в столичных школах в связи с пандемией коронавируса не планируется, однако родители могут самостоятельно принять решение оставить их дома для онлайн-занятий. О таком формате получения образования объявили московские власти.

— "Ростех" ведется на видеонаблюдение — Структуры "Ростеха" заинтересовались покупкой столичного интернет-провайдера "Акадо", чьи владельцы ищут покупателя много лет. Госкорпорации актив может быть интересен для участия в проектах по видеонаблюдению в Москве, где "Акадо" выступает крупнейшим подрядчиком.

— Тише едешь — дороже будет — Затраты на второго водителя, сопряженные с обсуждаемыми новыми правилами режима труда и отдыха, по разным оценкам, могут увеличить себестоимость перевозки на 10–40%, подсчитали участники транспортной отрасли, а цена конечной продукции подрастет на 5%.

— Образование в долг станет дешевле — Ставки по образовательным кредитам с господдержкой в России снижаются с 8,5% до 3% годовых — о подписании изменений в правилах предоставления таких займов в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Центр вызвал кризис на себя — Коронакризис формально не отразился на общем состоянии местных бюджетов — по данным Минфина, по итогам первой половины 2020 года бюджеты городов, районов и сел в целом по стране исполнены с небольшим профицитом.

— Тяжела ты, шапка Белоруса — Александр Лукашенко начал выполнять обещание жестко "наводить порядок" в стране. Действующий белорусский президент дал понять, что среди госслужащих, в частности учителей, "диссидентов" быть не должно. То же касается дипломатов: из МИДа уже уволили ряд сотрудников, высказавшихся в поддержку протестующих.

— Голубь миропорядка — Госсекретарь США Майк Помпео отправился в турне по Ближнему Востоку. Его главная цель — убедить арабские страны установить дипотношения с Израилем по примеру ОАЭ, а заодно сплотиться в мощный антииранский альянс.

— Дни рождения — Сегодня исполняется 61 год председателю Совета муфтиев РФ, председателю Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину. Его поздравляет президент Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

— Миллионы подняли на крыло — Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора ПАО "Ил" по проектированию — начальника ОКБ предприятия Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана.

— Банкира вызвали из колонии в Москву — Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой молдавской схемы банкира Александра Григорьева.

— У портовиков началась страда — Активизация экспорта зерна из России стимулирует владельцев терминалов в порту Новороссийска пересмотреть условия работы. По данным трейдеров, они могут поднять текущие ставки на перевалку, которые составляют $15–16 за тонну, на $2–3.

— Оптимизма не микрозанимать — Значительная часть микрофинансовых организаций (МФО) с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее, планируя развивать бизнес и увеличивать доходы. У большинства спрос на займы еще не вышел на докризисный уровень, однако удалось восстановить выручку благодаря ужесточению скоринга и снижению уровня просрочки.

— "Газпром" оказался в окружении — Только ленивый в последние три года не говорил о нарастающей конкуренции "Газпрома" со сжиженным газом. Однако долго, и даже до сих пор, СПГ рассматривался как аналог традиционных конкурентов "Газпрома" на рынке трубопроводного газа — Норвегии и Алжира.

— Общение списали со счетов — По итогам второго квартала 2020 года произошло резкое падение темпов открытия индивидуальных инвестсчетов (ИИС) в рамках доверительного управления. По данным ЦБ, за отчетный период появилось только 4,4 тыс.

— "Яндекс.Такси" поднимает щиты — Компания "Яндекс.Такси" занялась рекламой. Она начала установку цифровых экранов на крыше автомобилей такси, сотрудничающих с сервисом. Такое направление уже развивает Uber, им же интересуются другие российские агрегаторы такси.

— Рыбаки тянут квоты — Предложения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка по реформе рыбной отрасли могут иметь более масштабные последствия, чем предполагалось ранее. Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), это угрожает перераспределением квот на 500 млрд руб., что негативно скажется прежде всего на малом и среднем бизнесе.

— "Мы будем обречены использовать старые технологии" — Потребление электроэнергии в РФ снизилось из-за пандемии, однако ее стоимость для крупных потребителей выросла. Почему это произошло, об отношении к программе модернизации старых ТЭС и растущем перекрестном субсидировании "Ъ" рассказал председатель набсовета "Сообщества потребителей энергии" Александр Старченко.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Плавучий космодром "Морской старт" от разделки на лом спасут госкомпании — Предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса "Морской старт" (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб., рассказал на форуме "Армия-2020" вице-премьер Юрий Борисов.

— Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального — "Весьма вероятным" отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники "Шарите", куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.

— После введения санкций в 2017 году около 10 стран прервали связи с Россией в сфере ВТС — Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев передал через пресс-службу ответ "Ведомостям", что "результатом принятия в августе 2017 г. закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA. – "Ведомости") и последовавшего санкционного влияния первоначально стало незначительное сокращение количества стран, импортирующих российскую продукцию военного назначения".

— В Белоруссии продолжаются массовые протесты, но власть их игнорирует — Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась 24 августа с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Предметом обсуждений стали политический кризис в Белоруссии и способы его мирного урегулирования.

— На рынке авиакеросина может появиться оператор товарных поставок — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложит участникам рынка осуществлять торги авиакеросином с участием оператора товарных поставок. Этот проект реализуется биржей совместно с ОАО "РЖД".

— Новые таможенные правила могут ударить по российским производителям бытовой техники — Создание в России бондовых складов, где импортеры могут хранить товары без уплаты НДС, таможенных пошлин и сборов, а также изменение этих пошлин в случае низкого спроса на ту или иную продукцию могут привести к дискриминации отечественных производителей электроники и бытовой техники.

— Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы — На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.

— Созданная Аркадием Ротенбергом компания достроит Loft Park — Новым собственником фирмы МТФПА, которой принадлежат права на недостроенный лофт-комплекс Loft Park на Михалковской улице, стал юрист Александр Мокров, сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта в конце июля.

— Чем ненадежны данные о потребителях, которые вам предлагают купить — Схема сбора и продажи данных специалистам по потребительскому маркетингу такова. Брокеры данных собирают информацию о потребителях где только можно: на основании карт постоянных клиентов, из открытых источников, из постов в социальных сетях, а чаще всего – через отслеживание поведения людей в браузерах на разных сайтах.

— Россия справляется с кризисом лучше ЕС и США, считает Росстат — Российская экономика пережила коронакризис лучше других стран и восстанавливается быстрее. Об этом свидетельствуют данные Росстата и оценки ведущих экономистов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Дорога со всеми удобствами — Расстояние между автозаправочными станциями, включающими мойку, магазин, зарядные колонки для электромобилей, не должно превышать 50 км. Это позволит автомобилистам больше не беспокоиться о количестве топлива в баке.

— На еду выросло давление — Пищевые продукты, материалы и изделия, происхождение которых неизвестно, а также те, которые опасны для жизни и здоровья, должны быть уничтожены без экспертизы. Соответствующий документ подготовил Роспотребнадзор, он проходит общественное обсуждение.

— Что в аптеке не лекарство — Для БАДов готовят кардинальные изменения. Им запретят использовать названия лекарств. А травяным чаям определят перечень растений, обладающих психотропным или наркотическим действием, добавлять которые будет нельзя.

— Вовсе пропащие — В России набирает популярность новая тенденция: суды начали активно признавать безвестно отсутствующими беглых алиментщиков, от которых слишком долго ничего не слышно. Признание папы де-юре пропащим человеком позволяет оформить пенсию на ребенка.

— Направление "Вектора" — В сентябре в России может быть зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19 — ее создали ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Зачем нам нужно несколько вакцин и как идут испытания на людях, рассказал генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов.

— Стимул для Дона — Безработица — одна из главных проблем в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава государства выслушал доклад о ситуации в регионе.

— Цены вам нет — Делать въезд в Москву платным городские власти пока не планируют. Об этом сообщил заммэра столицы глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Росту расставили точки — Страны БРИКС ускорят переход к четвертой цифровой революции с учетом постковидных изменений в экономике, подстегнувших этот процесс. По итогам онлайн-встречи министров промышленности стран, входящих в партнерство, одобрена совместная декларация, закрепляющая новые решения в формате БРИКС.

— Сделки на триллион — На международном военно-промышленном форуме "Армия-2020" готовятся поставить очередной финансовый рекорд. Военное ведомство планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 триллион 160 миллиардов рублей.

— Приставам дадут команду "стоп" — Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект, который позволит судам ссылаться на постановления Конституционного суда. Если какая-то норма будет признана не соответствующей Основному Закону, это станет поводом для массового пересмотра аналогичных дел.

— Ставка на диплом — Образовательные кредиты станут доступнее для студентов. Ставка по ним зафиксирована на уровне трех процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Также увеличен льготный период кредитования после окончания учебы.

— Патон — 19 августа на 102 году жизни умер Борис Евгеньевич Патон. Эта новость едва мелькнула на обочине российских СМИ, не уверен, что она так уж много места заняла и в СМИ Украины.

— Контрольная забота — До 2027 года во все российские школы вернут медкабинеты, оснащенные современным оборудованием и лекарственными препаратами. Это следует из проекта Плана основных мероприятий десятилетия детства.

— Шины закодируют — Производители и импортеры шин готовятся к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2020 года. С этой даты в России они должны выпускаться с использованием цифровых кодов Data Matrix. Оснащать ими необходимо шины и пневматические покрышки для новых легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов и грузовых авто, а также сельскохозяйственных машин.

— По-взрослому — В России более 17,5 тысячи молодых людей в возрасте 14-18 лет платят налоги. Как отметила корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова, огромный потенциал для экономики кроется в том, чтобы сделать процедуру регистрации и сопровождения молодых предпринимателей удобнее.

— "Аврора" не выстрелила — Минтранс, Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока ищут вариант создания регионального авиаперевозчика, который устроил бы все стороны. Компромисс в любом случае будет сопряжен с существенными затратами.

— Аравийный выход — Крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi Aramco разорвала контракт на строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, куда собиралась поставлять до 210 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg.

— До чего докатился баллон — Цены на газ в Европе выросли до максимума с ноября прошлого года. На главном газовом хабе TTF в Голландии стоимость "голубого топлива" по спотовым (быстрым) контрактам превысила 100 долларов за тысячу кубометров.

— Расширят правовое поле — Начинающим фермерам упростят получение грантов "Агростартап", а сельхозкооперативам разрешат на госсубсидии покупать оборудование и технику для реализации продукции. Минсельхоз вынес на обсуждение изменения в программу развития сельского хозяйства.

— Отели с высокой загрузкой — Для развития российского туризма необходимо снизить налоги в этой сфере, обеспечить доступные кредиты и решить проблему кадров. Эти меры представители отрасли предлагают включить в новый нацпроект "Туризм".

— Наученные сотрудники — Наибольшей уверенностью в завтрашнем дне отличаются специалисты IT-сектора, медики, менеджеры по продажам и рабочий персонал. В целом настроение людей, работающих по найму, начало улучшаться.

— Под крылом — две тонны бомб — Компания "Кронштадт" впервые показала бомбы и ракеты, которые смогут нести новейшие отечественные беспилотные летательные аппараты. Кстати, аппараты тоже новейшие.

— Списывать нельзя — Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, в котором нижестоящие суды практически слово в слово повторили аргументы следствия, сохранив даже технические ошибки.

— Близка вода на Дальнем Востоке — Большая вода угрожает четырем субъектам Дальневосточного федерального округа. Виной всему циклоны и связанные с ними обильные осадки. Сложнее всего обстановка в Амурской области. Пик паводка там ожидается через пару дней.

— Следствие по всем статьям — Минюст предложил передать в Следственный комитет еще больше дел, связанных с детьми. Это позволит более надежно защищать интересы детства. Сейчас СК ведет расследования всех тяжких и особо тяжких преступлений против детей и подростков.

— Четыре дня и четыре года — В городе Шарлотте открылся четырехдневный национальный съезд республиканской партии США. В ходе этого ключевого политмероприятия Дональд Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на высшие посты в стране.

— Пляж попутал — Если на картинках с рекламой тура клиент видел серебристый песок и голубой водоем, а на деле пляж и морское дно на курорте покрыты ковром из водорослей, от туристической компании можно потребовать компенсацию.

— Кто "хоронит" Макрона — Небольшая заметка в последнем номере парижского еженедельника Valeurs actuelles ("Актуальные ценности") привлекала внимание читателей, а это в основном публика правоконсервативных взглядов, довольно смелым предположением.

— Прощай, сад?— В Британии, где еще в XVII столетии родился афоризм "мой дом — моя крепость", назревает революция. Как пишет The Guardian, в конкурсе правительства на проектирование домов нового поколения победили шесть архитектурных бюро. Они мечтают избавить Альбион от традиционных частных садиков и оград.

— Беларусь: тревожные дни — Несмотря на то что Евросоюз не признает итоги выборов главы государства в Беларуси, он все же будет работать с президентом Александром Лукашенко, поскольку тот контролирует власть в стране.

— Торопливый диагноз — В Нижегородской области умерла пожилая женщина. Ее родственники считают, что это произошло по вине медиков, которые вовремя не увидели опасности и сразу не госпитализировали ее. Но местные суды отказали им в исках, и спор пришлось изучать Верховному суду.

— Кража кур и раздетое чучело — Череповецкий районный суд Вологодской области отправил на 10 месяцев в колонию строгого режима 24-летнего Александра С., укравшего двух кур. Против осужденного сыграла его биография: он — вор-рецидивист и потому даже за комичные преступления должен отвечать по всей строгости закона.

— Клик о помощи — Так бывает: хочется кому-то помочь, а как — не знаешь. Не у всех, знаете ли, есть знакомые кураторы волонтерских движений, которые могут направить доброе желание в нужное русло. В Подмосковье эту проблему решили с помощью цифровых технологий.

— Три совета психолога: как помочь детям адаптироваться к учебе — В преддверии начала учебного года столичные психологи впервые организовали цикл вебинаров для школьников и их родителей, посвященных подготовке к школе. Вести их будут специалисты Московской службы психологической помощи населению.

— Одиннадцать плюс — Состязание было серьезное. На федеральный этап конкурса поступили 342 заявки из 83 субъектов, в номинации "Многодетная семья" — 72. Но у Ложкиных — явное преимущество. Светлана и Александр Ложкины воспитывают 11 детей. Почти половина из них — приемные.

— Доходная липа — Уголовное преследование Ирины Дадаш связано с резонансным делом о торговле дипломами в Белореченском филиале Адыгейского государственного университета, о котором "РГ" писала еще весной прошлого года.

— Отследили мусоровоз — Жителю Нижнего Новгорода региональный оператор по переработке ТБО вернул несколько сотен тысяч рублей, случайно выброшенных в контейнер с мусором. Искали пропажу с помощью системы ГЛОНАСС. Нижегородец по имени Игорь стесняется повышенного внимания журналистов, поэтому фамилию просит не называть.

— Домик для доктора — Программы "Земский врач" и "Земский фельдшер" каждый год привлекают на село тысячи медиков, готовых сменить город на глубинку. Кроме выделения миллиона рублей проект предусматривает возможность решения жилищной проблемы, а также различные льготы врачам, уезжающим в сельскую местность, где они будут трудиться не менее пяти лет.

— Дождей не хватает — В понедельник в Симферополе и некоторых селах Симферопольского и Бахчисарайского района из-за затянувшейся засухи ограничили подачу воды. По данным госпредприятия "Вода Крыма", при плановом наполнении Симферопольского водохранилища в 36 миллионов кубометров воды сейчас там осталось всего семь миллионов.

— В Москве 1 сентября впервые распахнут свои двери 18 школ и детсадов — Первого сентября в столице не только школьники отправятся в школы, но и малыши в детсады. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, 450 тысяч детей после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова придут в детские дошкольные учреждения.

— Выбор за родителями: учить ребенка очно или дистанционно — Новый учебный год для столичных школьников начнется в обычной очной форме обучения. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова: "Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах".

— Дроны против борщевика — Борщевик Сосновского уже захватил в России огромные территории и каждый год увеличивает их площадь. Самый действенный способ борьбы с ним — гербициды. Чтобы в разы увеличить площадь обработки, специалисты предлагают использовать дроны.

— Под присмотром робота — Шесть стандартов искусственного интеллекта (ИИ) разработают для клинической медицины, два из них будут готовы уже к концу года, сообщили в Минздраве. А к 2030 году должны быть полностью созданы все условия для использования роботизированных технологий в здравоохранении.

— Поговори со мной — В приложении Сбербанка для операционной системы iOS появился голосовой помощник с "Ассистент". По данным vc.ru, сервис пока находится на бета-тестировании. Фактически "Ассистент" дублирует возможности приложения "Сбербанк.Онлайн".

— "Клик" для чиновника — Новое направление по подготовке цифровых кадров стартует этой осенью в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Акселерационная программа "Клик" соберет 5000 чиновников и представителей крупных коммерческих и некоммерческих компаний.

— Кому нужен стилус — На презентации IPhone в 2007 году экс-глава Apple Стив Джобс во время показа устройства произнес фразу, ставшую впоследствии легендарной: "Кому нужен стилус?".

— Патент на дождь — Разгонять дождь, особенно в праздники, наука уже научилась. А вот как его вызвать во время засухи, не знают во всем мире. Но доктор наук Виктор Павлюченко утверждает, что его метод позволит пролиться влаге даже в Аравийской пустыне. Подробнее об этом он рассказал "РГ".

— Не слышны даже шорохи — Городской шум растет, повышаясь на 2-3 децибела каждые пять лет. Это снижает качество жизни, ухудшает здоровье. Ученые из Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) сейчас занимаются этой проблемой в научно-образовательном центре Нижегородской области, созданного в рамках нацпроекта "Наука".

— Дело в швах — Этот термоядерный реактор (ИТЭР) — самый дорогой и масштабный научный проект в истории человечества. Более 25 миллиардов долларов вложили 35 стран, участвующих в его создании, чтобы наконец осуществить давнюю мечту землян: получить вечный, безопасный, абсолютно экологически чистый источник энергии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По крайним мерам: почему в июне в России выросло число разводов — Пандемия коронавируса повлияла на количество разводов в России. Об этом свидетельствуют демографические данные Росстата за первое полугодие 2020-го. После резкого падения показателей во время самоизоляции в марте-июне, в июне произошел не менее резкий рост.

— Целее будет: кабмин поддержал 10-летний срок за отчуждение территорий страны — Один из первых законопроектов, реализующих поправки к Конституции, поддержало правительство, выяснили "Известия". За отчуждение части территории РФ и действия, направленные на раскол страны, намерены сажать в тюрьму на срок от шести до 10 лет.

— Не пустить пузыри: выработку ядерных отходов можно сократить в три раза — выработку ядерных отходов можно сократить в три раза. К такому выводу в результате модельных экспериментов пришли ученые Уральского федерального университета, предложив модификацию состава топлива для атомных реакторов.

— Машинное мнение: программе доверят сбор данных о российских пациентах — В России планируют разрешить сбор и анализ данных пациентов, а искусственный интеллект сможет распознавать текст, изображения и ставить диагнозы. Это следует из готовящегося проекта закона-спутника (документ есть в распоряжении "Известий") к принятому ФЗ о "регуляторных песочницах".

— Дорого в школу: средний чек набора ученика резко вырос — Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Его стоимость составила 4,8 тыс. рублей, подсчитал для "Известий" оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

— Дух посредничества: зачем ЕС разрешать белорусский кризис — Евросоюз готов "внести свой вклад в мирное и демократическое урегулирование" белорусского конфликта. Об этом "Известиям" заявили в Еврокомиссии. Однако в Москве настаивают, что белорусы сами в силах решить свои проблемы, и потому навязывание посредничества в этой ситуации неприемлемо.

— Воронежское гнездо: авиаполк Су-34 возвращается в родной город — Сверхточные бомбардировщики Су-34 укрепят российские границы. В октябре в Воронеж передислоцируют авиаполк с этими машинами, рассказали "Известиям" источники в Министерстве обороны. Воинская часть будет базироваться на аэродроме "Балтимор".