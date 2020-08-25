НУР-СУЛТАН, 25 авг /ПРАЙМ/. Казахстан прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 2,8%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

"При формировании трёхлетнего бюджета на 2021-2023 годы были использованы следующие прогнозные параметры: реальный рост ВВП на уровне 2,8% в 2021 году, 3,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году. Инфляция 4-6% в 2021-2022 годах и 4-5% в 2023 году", — сказал Даленов на заседании правительства.

Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. ВВП Казахстана в январе-июле снизился на 2,9%.