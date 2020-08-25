ООН, 25 авг /ПРАЙМ/. Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении.

"В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей", — сказал Гутерреш.

Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.

По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.

"Под угрозой находится около 120 миллионов рабочих мест непосредственно в сфере туризма. Многие из них приходятся на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где большую долю работников составляют женщины и молодежь", — отметил Гутерреш.

Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58% до 78% в 2020 году, что приведет к сокращению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.