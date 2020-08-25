АЛМА-АТА, 25 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Казахстане в 2021 и 2022 годах сложится в коридоре 4-6%, прогнозирует Национальный банк республики.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 8-8,5%. В июле годовая инфляция в стране сложилась в размере 7,1%. В 2019 году инфляция в Казахстане сложилась на уровне 5,4%.

"По нашим оценкам, в 2021 году на фоне постепенного повышения цен на нефть и восстановления внутренней экономики годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе коридора 4-6% и сложится в этом коридоре также и в 2022 году", — сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев во вторник в ходе заседания правительства.

По его словам, регулятор установил следующие прогнозные диапазоны по инфляции: 4-6% в 2021-2022 годах, 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025-м.