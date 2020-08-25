Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 26 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2020)
|-1%
|-5,8%
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,965 млн
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|3,6%
|2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|7,6%
|4,3%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,632 млн барр
|-3,833 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,607 млн барр
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Полиметалл — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Полиметалл — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 1П2020)
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20200825/831951971.html