МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2020) -1% -5,8%
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,965 млн  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 3,6% 2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 7,6% 4,3%
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,632 млн барр -3,833 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,607 млн барр  
19:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полиметалл — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Полиметалл — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам 1П2020) 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019  

 

 

 