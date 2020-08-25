ПРАГА, 25 авг /ПРАЙМ/. Половина из 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса, которые намерена произвести американская компания Novavax, будет изготовлена на ее чешском заводе Praha Vaccines, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш, посетивший это предприятие неподалеку от Праги.

"Фирма Novavax хочет глобально изготовить 2 миллиарда вакцин против коронавируса, из них 1 миллиард будет произведен здесь, на этом чешском заводе. Поскольку фирма Novavax представлена у нас, хотим провести переговоры с ней о вакцине и, возможно, заключить договор (о поставках)", — сказал Бабиш, подчеркнув, что самое главное при этом – безопасность препарата.

Компания Novavax намерена обратиться в сентябре в чешское госуправление по контролю лекарственных препаратов с просьбой о разрешении провести в республике клинические тесты вакцины. "Будут выбраны около 300 наших граждан-добровольцев для участия в этих тестах", — сказал премьер.

В свою очередь, президент и гендиректор фирмы Novavax Стэнли Эрк заявил на пресс-конференции, что для его компании присутствие в Чехии является весьма важным, в частности, с точки зрения будущих инвестиций. "Чехия имеет большие возможности в этом направлении, у нашей фирмы тоже есть что предложить", — отметил Эрк.

Чехия является участником инициативы Еврокомиссии по совместной закупке всеми странами-членами ЕС вакцины против COVID-19. Планируется на первом этапе выделение каждой стране препаратов для 3% населения, на следующем этапе – еще для 20% граждан. ЕК в настоящее время ведет переговоры с 6 фирмами-производителями: AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac и Modernа.

Еще один участник пресс-конференции, член правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом эпидемиолог Роман Примула сообщил, что производственная цена вакцины для стран ЕС составит около 3,5 евро.

"Для людей она будет бесплатной. Будущая вакцинация должна быть делом сугубо добровольным. Предполагается, что на первом этапе будет проведена вакцинация 3,6 миллиона человек, это будут медики, люди старшего возраста и те, у кого имеется сразу несколько заболеваний", — сказал Примула.