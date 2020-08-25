МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Роскосмос" по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 56% по сравнению с 2018 годом и отчиталась о росте средней зарплаты на 6%.

"Госкорпорация "Роскосмос", как отдельное юридическое лицо, в 2019 году выполнила план по выручке, при этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%, а управленческие расходы снизились 13,5%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Кроме того, госкорпорация и её дочерние организации увеличили за год выручку на 5%, производительность труда — на 7%, а среднемесячную заработную плату в отрасли — на 6%.