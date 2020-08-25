МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Объем продаж поддельных товаров класса люкс в российских социальных сетях в 2020 году превысил 23 миллиарда рублей, говорится в исследовании компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor.

"В 2020 году объем продаж контрафактного люкса в российских соцсетях превысил 23 миллиарда рублей. Основные каналы сбыта — Instagram, "ВКонтакте", Telegram. В России насчитывается 192 тысячи аккаунтов, торгующих репликами известных марок. В среднем аккаунт с 10 тысячами подписчиков зарабатывает до 450 тысяч рублей в месяц", — говорится в исследовании. Оплата поддельных товаров, как правило, осуществляется наличными курьеру или переводом на карту. Основной канал связи с подписчиками — мессенджер WhatsApp.

По данным исследования, ежемесячно появляется почти 9 тысяч новых аккаунтов с фейковыми товарами, что примерно вдвое больше, чем годом ранее. Около 80% таких аккаунтов в социальных сетях и на маркетплейсах специализируются на одном бренде и работают не дольше года. Остальные 20% приходятся на страницы, живущие от полутора до двух лет и продающие реплики товаров разных марок.

При покупке люксовых марок в соцсетях не менее 7 товаров из 10 оказываются подделкой, указывают аналитики. "С июня 2018 года по июнь 2020 года было опубликовано примерно 5 миллионов постов о продаже брендовых вещей, из них не менее 3,5 миллиона предложений — контрафакт", — сообщается в релизе.

"Продавцы фейка в соцсетях — это часто не физические лица, а организованные преступные группы", — отмечает основатель и гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов. У каждого третьего онлайн-поставщика также есть шоурум в Москве, у каждого десятого — офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Шоурумы в других городах-миллионниках есть у 3-7% продавцов поддельных люксовых товаров, говорится в исследовании.

Аналитики ожидают, что к 2025 году оборот теневого рынка товаров класса люкс в мире достигнет 320–365 миллиардов евро.