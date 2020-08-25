КИЕВ, 24 авг /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине готовятся более 60 евроинтеграционных законопроектов.

"Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что для украинцев важна "стопроцентная четкая позиция Европы по Украине".

"И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас", — сказал президент Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года в Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком "СЕ" и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения. В 2020 году запланирован визит в страну предварительной оценочной миссии экспертов ЕС для начала переговоров о заключении соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.