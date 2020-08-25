ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пригласил госсекретаря США Майка Помпео принять участие в работе саммита "Инициативы трех морей", который должен пройти в Таллине с 19 по 20 октября, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.

Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

"На днях у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем соединенных штатов Майком Помпео, в ходе которого я сделал ему такое предложение. Чтобы они в эти даты смогли найти подходящее время, и чтобы с их стороны кто-то смог бы принять участие в этой встрече", — сказал Ратас.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может приехать на саммит в Таллин, поскольку США проявляет интерес к этой инициативе, видя в ней новые возможности для отношений с Европой. По словам Ратаса, в США в этом году проходят президентские выборы. И ожидать того, что президент Трамп приедет в Таллин, скорее всего не приходится. Он также отметил, что пока непонятно, пройдет ли саммит непосредственно в Таллине или по видеомосту.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности, что США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "Трех морей".