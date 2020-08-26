МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи пообщается с членами кабинета министров, будут обсуждаться новые подходы в капитальном строительстве и дебюрократизация этой сферы.

О подготовке очередной встречи главы государства с правительством сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что президент проведет совещание в режиме видеоконференции.

Как уточнили позже в пресс-службе Кремля, "участники мероприятия обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства". С докладом по теме выступит курирующий эту сферу в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

Помимо основного вопроса, на совещании будут рассмотрены и некоторые текущие актуальные темы.

"СНИПЫ-ХРИПЫ" И КВАЗИУЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА

Еще в минувшем году на медиафоруме ОНФ Путин упоминал, что в сфере строительства назрел целый комплекс вопросов финансового и технического характера. Тогда он заявил о необходимости изменения строительных норм и правил, а также решения вопроса ценообразования. Президент отметил, что некоторые проблемы в этой сфере не решаются именно в силу архаичности действующих правил, которые были сформулированы еще в 30-х годах.

На совещании по открытию в регионах медицинских центров для оказания помощи больным с COVID-19 в мае этого года Путин вновь напомнил о существующих проблемах отрасли. Президент призвал навести порядок в строительстве, заявив, что "всякие СНиПы-хрипы" и примазавшихся к этому виду деятельности квазиучастников процесса "нужно наконец зачистить". Он поручил кабмину в ближайшее время доложить о "разбюрокрачивании" этой сферы. Как отметил на одном из следующих совещаний вице-премьер Хуснуллин, фраза президента про "снипы-хрипы" стала впоследствии "афоризмом у всех строителей".

Несколько дней спустя замглавы Минстроя Дмитрий Волков в интервью РИА Недвижимость рассказал, что министерство планирует на первом этапе сократить количество документов с обязательными требованиями к проектировщикам и строителям на 30% — с 10 до 7 тысяч позиций, а на втором — отказаться еще от 4 тысяч требований.

Кроме того, Минстрой разработал пять шагов по снижению административных процедур в строительстве и сокращению сроков реализации проектов. Они касаются рабочей документации, экспертного и проектного сопровождения, территориального планирования, типового проектирования, технического нормирования и особого регулирования для чрезвычайных ситуаций, пояснил замминистра.

ТРЕТЬ ПРАВИЛ СТАЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

В июне Путин вновь вернулся к этому вопросу на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, напомнив о необходимости аккуратно изменить "обветшалые" нормы и правила, мешающие развитию строительной отрасли.

Премьер Михаил Мишустин в начале июля сообщил, что подписал постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными; остальные 70% будут переработаны таким образом, чтобы они стали более комфортными для сферы строительства. Это, по его словам, сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со строительством.

Позднее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что поддерживает решение кабмина о переводе трети действующих норм в разряд рекомендаций. Вместе с тем он указал, что такую расчистку нужно вести и дальше, причем по всем направлениям экономической жизни. По его словам, при устранении бюрократических препятствий, в том числе в строительстве, важно действовать более энергично и решительно, но не в ущерб качеству и безопасности объектов.

В свою очередь вице-премьер Хуснуллин заявил, что реализация мероприятий национального плана в части строительства будет способствовать дальнейшей оптимизации административных процедур в отрасли. Он отметил, что в настоящее время сроки прохождения административных процедур при реализации строительных проектов уже снижены почти на год, при этом, по его словам, "есть огромный резерв".

ТРАДИЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ С КАБМИНОМ

Путин регулярно встречается с членами правительства. В последний раз он собирал кабмин 11 августа, центральной темой той встречи стала подготовка к новому учебному году в России. Участники говорили о начале учебы в условиях пандемии и соблюдении необходимых эпидемиологических требований, об организации бесплатного горячего питания школьников, о доплатах за классное руководство и о других аспектах образования.

Президент на том совещании обсудил с членами кабмина регистрацию первой в мире российской вакцины от коронавируса и еще ряд вопросов, связанных со здравоохранением и поддержкой медиков, которые борются с COVID-19. Затрагивалась тогда и тема корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, которая потребуется при введении в РФ налога на дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом.

В начале нынешней недели Путин утвердил перечень поручений по итогам той встречи с правительством. В частности, до 10 сентября кабмин должен выделить медицинским организациям средства из бюджета на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом. Правительству также было поручено в ближайшие месяцы представить предложения о порядке доплат медикам и социальным работникам, борющимся с COVID-19, и предложения о финансировании помощи онкобольным и закупок лекарств в 2021-2023 годах.

Кроме того, президент поручил утвердить поэтапный график организации горячего питания в школах, которые к середине августа были не готовы к этому процессу. Также правительству совместно с полпредами предстоит провести мониторинг обеспечения школьников горячим питанием и доложить президенту о его результатах до 1 февраля 2021 года.