БУЭНОС-АЙРЕС, 26 авг /ПРАЙМ/. Глава МИД Боливии и временный поверенный в делах США подписали меморандум о взаимопонимании в рамках инициативы экономического роста в Северной и Южной Америке (Growth in the Americas), сообщило внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.

Документ подписан спустя 9 месяцев правления временного президента Боливии Эанин Аньес. Экс-глава страны Эво Моралес в течение многих лет критиковал политику США в отношении Латинской Америки. Кроме того, он был автором проведенной в стране национализации нефтяной, газовой и горнорудной отраслей.

"Глава МИД Карен Лонгарик и временный поверенный в делах США Брюс Уильямсон подписали меморандум о взаимопонимании по инициативе экономического роста в Северной и Южной Америке", — говорится в сообщении МИД в Twitter.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный в этот вторник… привлечет больше инвестиций частного сектора в инфраструктуру… чтобы инвестиции… были прозрачными, конкурентоспособными и соответствовали лучшим мировым практикам", — отметило посольство США в Боливии.

В рамках инициативы Growth in the Americas предполагается организация круглых столов между бизнесом и правительствами, поддержка торговых миссий и ознакомительных поездок, проведение технико-экономических обоснований проектов, сопровождение проектного финансирования.

Данная инициатива уже действует в Аргентине, Чили, Ямайке, Панаме, Колумбии, Эквадоре, Бразилии, Сальвадоре и Гондурасе.