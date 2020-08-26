26 августа (Dow Jones). Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite во вторник вновь достигли рекордных уровней закрытия в связи с оптимизмом инвесторов по поводу торговых переговоров США и Китая. Ранее на протяжении нескольких недель между двумя крупнейшими экономиками мира наблюдалась эскалация напряженности.

В последнее время американские фондовые индексы росли благодаря оптимизму инвесторов насчет потенциального лекарства от коронавируса. Индекс S&P 500 на прошлой неделе впервые с февраля обновил рекордный максимум закрытия и с тех пор продолжал расти.

S&P 500 прибавил 12,34 пункта, или 0,4%, достигнув 3443,62 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 86,75 пункта, или на 0,8%, до 11466,47 пункта. Тем временем Dow Jones Industrial Average снизился на 60,02 пункта, или на 0,2%, до 28248,44 пункта.

В начале дня настроение на рынках улучшилось после того, как представители США и Китая заявили, что намерены придерживаться торгового соглашения первой фазы, подписанного в январе. В видеоконференции в понедельник вечером приняли участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, американский министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Торговая напряженность между США и Китаем в прошлом году ударила по рынкам, перед тем как в январе стороны подписали торговую сделку. Отношения между странами испортились из-за Covid-19, а также китайского законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, и инвесторы опасались, что новые разногласия в торговле и коммерции могут негативно повлиять на мировую экономику.

"Без сомнения, такие новости благоприятны и вселяют уверенность, – указала Надеж Дюфосс, директор стратегии смешанных классов активов в Candriam. – Новая торговая война определенно не входит в интересы США или Китая".

При этом Дюфосс отметила, что не стала бы осуществлять инвестиции, исходя из вчерашнего анализа соглашения.

"В краткосрочной перспективе это позитивная новость, но все может измениться очень быстро, – пояснила Дюфосс, добавив, что президент Дональд Трамп может в ходе своей предвыборной кампании занять жесткую позицию по отношению к Китаю. – Что касается технологической стороны вопроса, на мой взгляд, напряженность сохранится".

По мнению инвесторов, стремительное восстановление фондового рынка с мартовских минимумов в значительной мере было обусловлено масштабными мерами налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. В четверг в центре внимания окажется выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного симпозиума, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити в городе Джексон-Хоул.

"Стремительность и масштабность денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования были важным фактором, — отметила Холли Макдональд, директор по инвестициям в Bessemer Trust. – Вот что на самом деле способствовало восстановлению рынка".

Бумаги J.M. Smucker выросли на 6,9% после того, как производитель продуктов питания отчитался о резком увеличении продаж в прошедшем финансовом квартале.

Акции Raytheon Technologies, Pfizer и Exxon Mobil опустились на 1,5%, 1,1% и 3,2% соответственно. Как сообщила в понедельник S&P Dow Jones Indices, эти три компании будут исключены из индекса Dow Jones Industrial Average в рамках пересмотра, вызванного дроблением акций Apple.

Бумаги Amgen и Honeywell International, которые будут включены в DJIA, прибавили 5,4% и 3,2% соответственно. Акции Salesforce.com, которая также присоединится к индексу голубых фишек, подорожали на 3,6%.

За пределами США динамика торгов была смешанной. Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng немного снизились.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась со 0,645% в понедельник до 0,680%, также подчеркнув оптимизм инвесторов.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ