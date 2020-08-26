МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года, заявил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.

Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. "Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта", — сказал Ивлиев.

"Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей Сбербанка, так называемые голосовые помощники — они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", — добавил глава ведомства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.