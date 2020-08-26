МАГАДАН, 26 авг /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассматривается возможность совместного проекта по производству отечественных рефрижераторных контейнеров, сообщает в среду правительство Колымы.

"Мы всегда думали и работали над возрождением промышленности в Магаданской области, созданием новых рабочих мест для колымчан, и я очень рад, что сделаны первые серьезные шаги в этом направлении. Мы подписали соглашение в присутствии заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова и ожидаем уже в сентябре визит в Магадан генерального директора "Уралвагонзавода" для поиска площадки. Производство рефрижераторных контейнеров – это возможность экспорта нашей рыбной продукции на внутренний рынок и за границу", – цитирует Носова правительство региона.

Ранее "Уралвагонзавод" выиграл тендер на разработку рефконтейнера отечественного производства, который объявило министерство промышленности и торговли России. Приоритетным аспектом реализации этого проекта является снижение зависимости отечественных предприятий-перевозчиков от закупок иностранной продукции. Целью является — разработка отечественного рефрижераторного контейнера с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики, с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии. Сейчас рефконтейнеры, которые используют в России, в основном поставляют из Китая.