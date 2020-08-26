(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вечный август для малого бизнеса — Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

— ГИБДД переходит все границы — МВД под нажимом Минфина и Минтранса отказалось от идеи увеличить штат сотрудников для контроля нарушителей на машинах с иностранными номерами, а также от намерений создать на границах со странами ЕврАзЭС сеть стационарных пунктов с камерами, стоянками и терминалами для оплаты штрафов.

— Министерство строительных госзаказов — Формирование централизованной вертикали в сфере государственного строительства Белый дом начинает с Минстроя — в ведомстве с 1 октября будут объединены функции единого заказчика объектов инфраструктуры для нескольких ведомств.

— Трудовые в резерве — Несмотря на повышающиеся цифры в статистике безработицы, апрельское крупное сокращение численности занятых в России было единственным: как показывают данные Росстата, с мая 2020 года число работающих в стране выросло почти на 200 тысяч человек — 0,2% от общей рабочей силы — одновременно с более сильным ростом числа ищущих работу.

— Идея Фукс — Предприниматель Павел Фукс, находящийся в международном розыске за хищение средств дольщиков при строительстве ЖК Sky House в центре Москвы и банковского кредита, стал фигурантом уголовного дела о махинациях с элитной застройкой в районе подмосковной Истры.

— Сто против одного — 100 кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы" (курируется "Открытой Россией") 25 августа подали коллективный иск в Верховный суд (ВС) с требованием отменить постановление Центризбиркома (ЦИК) о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.

— Когда говорят мужи, пушки молчат — Москва продолжает укрепляться в роли посредника между Минском и Западом.

— Пятитрампие — В США открылся и продолжается съезд Республиканской партии.

— Золотодобытчики впали в Коми — Минприроды РФ по поручению вице-премьера Юрия Трутнева подготовило документ, предусматривающий расширение границ нацпарка "Югыд ва" (Коми).

— Навальный — это диагноз — История оппозиционера Алексея Навального, проходящего лечение в берлинской клинике "Шарите", грозит новыми потрясениями в отношениях России и Запада.

— Инвестиционный портовый спор — Крупный бизнес пытается отсрочить введение инвестиционного портового сбора, которое намечено на начало следующего года.

— "Роспечать" попросила прощения — Одна из крупнейших федеральных киосковых сетей "Роспечать", принадлежащая родственнику миллиардера Олега Дерипаски, попросила издателей прессы дисконтировать часть ее долга или подождать возврата в полном объеме три года.

— Магазины промотались — Пандемия COVID-19, ослабление конкуренции между розничными сетями и сокращение эффективности промоакций привели к самому сильному падению доли товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками за три года.

— Доверие с нуля — Спустя 12 лет Росбанк решил вернуться на рынок доверительного управления, создав собственную управляющую компанию (УК).

— Селитра не газует — Российские производители удобрений могут потерять почти 4 млрд рублей до 2025 года в случае сохранения в ЕС импортных пошлин на аммиачную селитру и карбамидо-аммиачную смесь, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

— Роскосмосбанк как предчувствие — Сделка по приобретению Промсвязьбанком (ПСБ) дочернего банка ГК "Роскосмос" выходит на финишную прямую.

— Билеты улетят за токены — Сбербанк совместно с компанией S7 внедряет систему продажи авиабилетов для корпоративных клиентов с использованием блокчейн-платформы, смарт-контрактов и — впервые в России — виртуальных токенов.

— Госпроекты пойдут по долгому айти — Минэкономики потратит 0,5 млрд рублей на разработку информационной системы, которая должна будет ускорить исполнение федеральных целевых программ (ФЦП) и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также помочь с их контролем.

— Рестораторы сели на диету — К концу лета крупные ресторанные сети Москвы недосчитались от 15% до 20% посетителей.

— Энергопотребности переоценили задним числом — В России электростанция впервые получит статус вынужденной генерации задним числом — такое решение правительство приняло для Уренгойской ГТЭС "РусГидро" на 72 МВт.

— "Система" подселит в номера — АФК "Система" Владимира Евтушенкова рассчитывает привлечь сторонних инвесторов в капитал своей гостиничной компании Cosmos Hotel Group, общая стоимость активов которой достигает 38 млрд рублей.

— Рубль рублю розница — Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Дружба Белоруссии с Россией основана на экономическом интересе — Политическая неопределенность в Белоруссии нарастает, и эксперты начинают обсуждать, что будет в случае того или иного варианта ухода с поста президента Александра Лукашенко.

— Коллекторы могут потерять рынок — Банк России обнаружил, что в некоторых банках заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав третьим лицам, – и это при том, что такое право закреплено в законе "О потребительском кредите (займе)".

— Правительство приравняло в УК менеджеров госкомпаний к должностным лицам — Законопроект с текстом этих поправок был внесен в Государственную думу 25 августа. После его принятия должностными лицами будут считаться руководители всех компаний, в которых государство имеет контрольный пакет или контролируется государством.

— Организация новой встречи президентов Путина и Зеленского вновь откладывается — Отменена запланированная на 28 августа встреча советников глав государств "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе.

— Минфин и "Роскосмос" вступили в публичные препирательства о сокращении расходов — Публичная полемика по поводу финансирования космических программ разразилась 15 августа между гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и Министерством финансов.

— Рост потребительского спроса не приведет к инфляции — Число совершаемых россиянами покупок после восстановительного роста в конце июля и начале августа вновь стало снижаться, свидетельствуют данные "Первого ОФД".

— Плохие дороги мешают интернет-торговле — Главным препятствием для развития онлайн-торговли в регионах остается инфраструктура.

— Потенциал заемщиков исчерпан — Июль стал рекордным для российских банков как по объемам выдачи ипотечных кредитов, так и по размеру процентной ставки.

— Крупнейший производитель титана нацелился на новые ниши — Прибыль "ВСМПО-Ависмы" за первое полугодие упала практически до нуля. Компания надеется на переориентацию сбыта на энергетику и химотрасль.

— РФПИ с партнерами хотят купить еще один склад Ozon — Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами, ведет переговоры с ГК "Ориентир" о покупке у нее 155 000 квадратных метров в строящемся логистическом комплексе "Ориентир Запад" на Новорижском шоссе, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки.

— "Газпром" и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай – "Газпром" стал на шаг ближе к реализации газопровода "Сила Сибири – 2": во вторник глава компании Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения.

— Продажи электронных сигарет и вейпов растут — Китайская компания Smoore International Holdings, крупнейший в мире производитель электронных альтернативных средств потребления никотина, объявила о росте продаж в первом полугодии 2020 года на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $561,3 млн.

— Nintendo в 2021 году обновит игровую консоль Switch — Японская компания Nintendo планирует в 2021 году представить усовершенствованную модель игровой консоли Switch в сопровождении серии новых игр, рассказали агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Долг без угроз — Действия коллекторов иногда переходят все границы, их нужно брать под контроль, заявил президент на встрече с главным судебным приставом Дмитрием Аристовым.

— Кубок Каспия — Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Азербайджан.

— Не вставать поперек пути — Иногда для повышения эффективности работы в четыре раза достаточно изменить организацию производства, сократив путь изделия от склада материалов до склада готовой продукции.

— Из Самары — сигнал SOS — Семья Беловых из Самары ждет от нас защиты: она удочерила двух девочек — и на нее тут же повесили долг в 2 миллиона рублей.

— На проспекте Московском — В Архангельске министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и врио губернатора Поморья Александр Цыбульский вручили бывшим жильцам аварийных домов ключи от квартир в новостройке на проспекте Московском.

— Спорная получка — Минюст России разработал проект поправок в Трудовой кодекс, отменяющий упрощенную процедуру взыскания долгов по зарплате и прочих денег, которые начальник недоплатил.

— Рубль в зачет — Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает ставку по образовательным кредитам с 8,5% до 3% годовых.

— В классе или дома — Будет ли ребенок сидеть за партой в классе или уйдет и дальше на дистанционное обучение, родители решат сами.

— Помощь с гарантией — Собрать детей в школу малообеспеченные семьи теперь могут по соцконтракту, направив часть его средств на покупку одежды, обуви и школьных принадлежностей.

— Хлеб арктический, глубокой заморозки — Экспедиции нашли на Новой Земле хлеб и колбасу XIX века, а у Таймыра — подводный артефакт.

— Где глубоко, где – мелко — Оперативный прогноз на предстоящую неделю от МЧС России по сути получился посвящен одной теме — воде. Где-то ее ожидают слишком много, а где-то — катастрофически мало.

— Сорок тысяч раз проверь — Со следующей недели начнется набор добровольцев для участия в масштабных испытаниях первой российской вакцины для профилактики COVID-19.

— Поздним числом — Около 12 млрд рублей субсидий получил малый и средний бизнес на частичное покрытие расходов на покупку масок, перчаток и градусников в связи с COVID-19.

— Не судить, так помиловать — Совет судей России опубликовал пакет заключений по поводу трудоустройства судей в отставке: кем можно, кем нельзя работать человеку, хотя и ушедшему с поста, но сохранившему судейское звание.

— Взлет не задержался — Билеты на авиарейсы с южных курортов России в последнюю неделю августа заметно подорожали, по некоторым направлениям в два раза.

— Штрихкот — Обязательную маркировку домашних питомцев могут ввести уже со следующего года — законопроект об этом Минсельхоз внесет в правительство осенью.

— Взлетели в Поднебесную — За первое полугодие 2020 года экспорт мяса и растительных масел в Китай вырос в разы, а всего объем агроэкспорта достиг 1,9 млрд долларов.

— Сожгла заживо — Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии 61-летнюю безработную жительницу столицы Людмилу Короткову.

— На свой страх и диск — В сервисе Google Диск, который используется для хранения файлов, обнаружена уязвимость. Ею могут воспользоваться злоумышленники для подмены настоящих документов или изображений их вредоносными версиями.

— Ездить – дешевле — Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес принципиально важное решение: регионы вправе устанавливать дополнительные льготы по транспортному налогу или сужать их.

— Запах газа — Резкая эскалация напряженности между Грецией и Турцией из-за территориальных разногласий в восточной части Средиземного моря не на шутку взбудоражила ведущие столицы Евросоюза.

— Не впускают посла — Впервые в современной истории двусторонних отношений польские власти уже второй месяц тянут с согласием на кандидатуру нового посла ФРГ.

— Беларусь: тревожные дни — Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с замгоссекретаря США Стивеном Биганом озвучил американской стороне позицию Москвы относительно ситуации в Беларуси.

— Велостарт не задался — Эксперимент в столице Германии по расширению велополос оказался не очень удачным. Как передает The Guardian со ссылкой на берлинские власти, в этом сезоне отмечена самая высокая смертность среди велосипедистов за последние четыре года.

— Берегись автомобиля — Британия готовится к транспортной революции. В начале следующего года на ее автострадах ожидается появление беспилотных автомобилей. Им разрешат ездить по медленной полосе шоссе и автобанов.

— От Таиланда и тюрьмы не зарекайся — Департамент исправительных учреждений Таиланда планирует к следующему году создать туристические объекты в 72 тюрьмах королевства.

— Болевой прием — В среду в российских вузах подписываются последние приказы о зачислении первокурсников на бюджет.

— Плюс-минус балл — Опубликованы проекты демоверсий по всем предметам ЕГЭ на 2021 год.

— Классная цифра — Оснастить школы современной техникой, довести Сеть до учеников даже самых далеких сел и деревень — такую цель ставит нацпроект "Образование".

— Умный? Пройди в кассу — Школьники, которые показали высокие достижения в области цифровых технологий, смогут получить грант от государства — 125 тысяч рублей.

— Утриш в огне — Из-за лесного пожара из заповедника под Анапой эвакуировали около 1000 туристов.

— Не запрещено. Но совесть где?— Омское минприроды ввело специальную униформу для должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора.

— Костюм в подарок — В Тверской области местные компании за счет бюджета региона сшили комплекты школьной формы для ребят из многодетных семей.

— Кол тебе в вентиль — Житель Таватуя Валерий Белоус перекрыл вентиль участка газопровода высокого давления, подающий топливо в поселок, где живут 1500 жителей.

— Больше чем почтальон — Ульяновские работники почты станут помощниками медиков и соцработников.

— Попутали берега — В Дагестане прокуратура обнаружила на побережье Каспийского моря три незаконно приобретенных земельных участка кадастровой стоимостью свыше 230 миллионов рублей.

— На коляске — к морю — Уралец, шесть лет проживший затворником в своей квартире, приехал из Нижнего Тагила в Крым на инвалидной коляске.

— Погоде добавят ясности — Российские метеослужбы оснастят современным оборудованием в рамках цифровой трансформации Росгидромета, которой займется "Ростех".

— Лес остался под охраной — Сохранность Байкальской природной территории при строительстве магистральной транспортной инфраструктуры будет обеспечена контролем за всеми процессами со стороны Минприроды.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тяжело ль в ученье: как в мире проходит возвращение в школы — Много где решили, что отсутствие нормального образования представляет для детей куда больший риск, нежели возможность заразиться COVID-19. В ряде стран школьники уже вернулись за парты, но считаные дни спустя были опять распущены по домам из-за новых вспышек коронавируса.

— ЕСли хочешь расстаться — Минская оппозиция надеется на помощь Европы.

— Продолжение преследует: в центр Минска снова стянули автозаки — Протесты в Белоруссии 25 августа чуть не вернулись на этап уличных боев: под вечер к площади Независимости приехало 20 автозаков, водометы и машины для крушения баррикад.

— Дорога в доме: три региона ДФО предлагают соединить новой трассой — В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области.

— Среда убывания: IT-специалисты из Белоруссии ищут работу в России — Нестабильность в Белоруссии вызовет отток работающих в стране сотрудников российских и местных IT-компаний, а также снизит инвестиционную привлекательность региона.

— "Платон" станет суперприложением для грузоперевозчиков — Гендиректор "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков — об итогах работы госсистемы, умных дорогах для беспилотных фур и трендах развития логистики.

— Подводные стечения — Российская денежная единица за последние дни подешевела до уровня марта, когда начиналась пандемия и развалилась сделка ОПЕК+.

— Очень приятно, САР: в Россию пригласили компании из сомнительных юрисдикций — Минэкономразвития планирует разрешить зарубежному бизнесу из неблагонадежных региональных групп переезжать в специальные административные районы (САР) — так называемые российские офшоры — на островах Русский и Октябрьский.

— Стой, кто звонит: россиян защитят от банковских мошенников — В течение двух лет в рамках "регуляторной песочницы" технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ "О связи" в части обработки сведений операторами и передачи их банкам.

— Экс-курс – С апреля 2021 года Visa поменяет правила конвертации валют по рублёвым картам.

— Табор уходит — Во вторник, 25 августа, поезд из Узбекистана забрал 918 мигрантов, которые неделю жили на железнодорожной станции Кинель в Самарской области.

— Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения — Вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ им. М.В. Ломоносова, уже предполагает многофакторную защиту. Недавно исследователи убедились в том, что их препарат работает как против известных ранее коронавирусов, так и против потенциальных SARS-подобных патогенов.