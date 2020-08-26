МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Почти половина офисных сотрудников в России уверена, что работодатели заботятся об их здоровье и принимают меры, чтобы его защитить, а больше всего этим довольны работники нефтяной и телекоммуникационной сфер, показали итоги исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и СК "Росгосстрах жизнь" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Как выяснилось в ходе опроса, 46% "белых воротничков" считают, что руководство их компании принимает те или иные стратегические и долговременные меры по защите здоровья сотрудников", — рассказали исследователи. Так, в частности, респонденты отметили наличие удобного рабочего места, оснащенного всем необходимым (24%), наличие полиса ДМС (23%), организацию корпоративных спортивных мероприятий или участие сотрудников в марафонах (9%), корпоративные абонементы в спортзалы (6%) и консультации со штатным психологом (3%).

Внимательнее всех к здоровью сотрудников относятся в нефтегазовой отрасли (о каких-либо защитных мерах рассказали 83% респондентов), телекоммуникационной (71%) и финансовой (62%), а также высокотехнологичной (48%) и логистической (также 48%). Наоборот, на отсутствие заботы пожаловались сотрудники металлургических и металлообрабатывающих компаний (82%), работники автомобильного бизнеса (73%), компаний розничной торговли (70%), производителей товаров народного потребления (65%), компаний, предоставляющих услуги для бизнеса (64%).

При этом чем больше компания, тем больше в ней и заботы о сотрудниках, отметили аналитики. Так, о том, что работодатель в условиях пандемии нового коронавируса принимает меры для защиты их здоровья, рассказали около 63% респондентов из компаний со штатом более 1 тысячи сотрудников, 51% из компаний с 501-1000 работников, 45% — со штатом 251-500 сотрудников, 56% — из компаний со штатом 101-250 человек и всего 34% респондентов из общего числа опрошенных сотрудников компаний со штатом менее 50 человек.

"Большие компании, действительно, чаще заботятся о своих сотрудниках, а вот руководство средних и малых предприятий зачастую может не знать о том, что, например, за покупку ДМС или страховки от несчастных случаев компания может получить налоговые льготы и преференции. Или знают, но по какой-то причине не пользуются этой возможностью", — прокомментировал директор по стратегическому анализу компании "Росгосстрах жизнь" Иван Чубарь.

По состоянию на 25 августа число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 4 696, до 966 189. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 681, Санкт-Петербурге — 179, Подмосковье — 143. При этом за сутки были выписаны из больниц 6 652 человека, а всего выздоровели 779 747 человек.