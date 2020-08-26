МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 676 до 970 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 676 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (26,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 970 865 случаев заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 640, Санкт-Петербурге — 181, Подмосковье — 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 640, 2. Санкт-Петербург — 181, 3. Московская область — 143", — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев коронавируса зарегистрировано в Еврейской автономной области — четыре, в Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.

За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 403 человека, за все время — 786 150.

За сутки в России умерли 115 человек с COVID-19, за все время 16 683.