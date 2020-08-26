МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Богатейший человек мира — глава компании Amazon — Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал Forbes со ссылкой на составляемый им рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

При этом отмечается, что закрепиться на данной отметке миллиардеру не удалось, и в среду, по данным рейтинга, его состояние оценивается в 199,7 миллиарда долларов. Тем не менее, даже такая оценка является новым рекордом для Безоса — с начала июля показатель постоянно растет. Так, 2 июля состояние миллиардера обновило предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года, и составило 172 миллиарда долларов.

Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — по итогам вторника она выросла на 1,18%, до 3346,49 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,68 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, и он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.