МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Телеведущая и блогер Ксения Собчак заработала на рекламе в российском Instagram 1,48 миллиона долларов, второй раз подряд возглавив соответствующий рейтинг Forbes.

"В прошлом году Forbes впервые представил рейтинг Instagram-блогеров. В него вошли 15 публичных персон, больше всего заработавших в этой социальной сети… Лидером рейтинга вновь стала Ксения Собчак. За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на "Первом канале" и нарастила аудиторию. Спектр брендов, которые она рекламирует, широк", — сообщается на сайте издания. При этом отмечается, что один из брендов разорвал контракт с Собчак после того, как она пошутила на тему афроамериканских волнений в США на YouTube-шоу Comment Out, а также написала несколько критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем Instagram.

Согласно сообщению, Собчак, имеющая 7,7 миллиона подписчиков, заработала 1,48 миллиона долларов.

На втором месте — певица Полина Гагарина, имеющая 8,4 миллиона подписчиков и заработавшая 0,89 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула телеведущая и блогер Ида Галич (7,1 миллиона подписчиков), которая заработала 0,85 миллиона долларов.

Дальнейший рейтинг Forbes выглядит следующим образом: телеведущая Ксения Бородина (15,4 миллиона подписчиков и доход в 0,77 миллиона долларов), блогер Алина Левда (5,3 миллиона подписчиков, доход — 0,76 миллиона долларов), телеведущая и блогер Настя Ивлеева (17,7 миллиона подписчиков, доход — 0,61 миллиона долларов), блогер Валерия Чекалина (6,5 миллиона подписчиков, доход — 0,61 миллиона долларов), телеведущая Регина Тодоренко (8,6 миллиона подписчиков, доход — 0,6 миллиона долларов), певица Елена Темникова (5,2 миллиона подписчиков, доход — 0,6 миллиона долларов). Десятку рейтинга замкнул боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (21,2 миллиона подписчиков, доход — 0,6 миллиона долларов).

Также в рейтинг вошли: в прошлом году занимавшая третью строчку рейтинга певица и телеведущая Ольга Бузова (21,7 миллиона подписчиков, доход — 0,6 миллиона долларов), певец Егор Крид (13,1 миллиона подписчиков, доход — 0,57 миллиона долларов), блогер Виктория Боня (7,4 миллиона подписчиков, доход — 0,54 миллиона долларов), киберспортсмен Алан Енилеев (2,1 миллиона подписчиков, доход — 0,51 миллиона долларов), певица Рита Дакота (2,5 миллиона подписчиков, доход — 0,48 миллиона долларов).

Отмечается, что в ходе формирования рейтинга были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 миллионов человек — из них были отобраны 33 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее были собраны данные о стоимости размещения публикаций у этих блогеров и выделены 15 из них, кто заработал, по этим оценкам, больше всего. Кроме того, учитывалось, что часть постов блогеры размещают по бартеру. Данные проанализированы за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.