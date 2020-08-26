БЕРЛИН, 26 авг — ПРАЙМ. Германия приняла решение продлить до 14 сентября ограничения на поездки в более чем полторы сотни стран мира в связи с пандемией коронавируса, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Ограничения действовали до 31 августа, таким образом, Германия продлевает действие этой нормы.

"Кабинет министров сегодня, кроме того, принял решение продлить предостережение от необязательных поездок в страны за пределами Европейского союза, ассоциированных стран шенгенской зоны, Соединенного Королевства, то есть в так называемые третьи страны, до 14 сентября", — заявила она на брифинге в среду.

Представительница МИД ФРГ пояснила, что долгосрочные прогнозы по дальнейшим рекомендациями по поездкам в третьи страны затруднены из-за "очень динамичного развития пандемии".

"Ясно то, что как минимум до середины сентября ситуация не упростится в достаточном масштабе", — добавила она.

По ее словам, во многих странах наблюдается "возобновление роста" числа новых случаев, кроме того, граждане ФРГ, возвращающиеся из третьих стран, все чаще заболевают COVID-19. Представительница МИД ФРГ добавила, что после завершения сезона отпусков власти страны проведут новую оценку вопроса зарубежных поездок.