КИЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до 1 ноября.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. Позднее кабмин продлил "адаптивный карантин" в стране до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

"Проект постановления… предлагается первое: продлить на территории страны карантин до 31 октября 2020 года (включительно — ред.)", — заявил глава минздрава Украины Максим Степанов на заседании правительства.

Соответствующий проект решения поддержали все члены кабмина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 108 415 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2318 человек, 52 870 выздоровели.