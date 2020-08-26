МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Polymetal обновляет дивидендную политику — специальные дивиденды заменяются новым подходом к выплате итогового дивиденда, подразумевающим возможность его увеличения до 100% от свободного денежного потока, следует из сообщения компании.

Ранее дивидендная политика Polymetal предполагала выплаты в объеме 50% от скорректированной чистой прибыли за период на полугодовой основе при соотношении чистый долг/EBITDA не более 2,5х. При этом в конце финансового года совет директоров Polymetal рассматривает вопрос о выплате спецдивидендов, исходя из наличия свободных денежных потоков (после выплаты регулярных дивидендов), рыночного прогноза, а также инвестпланов. Целевой уровень соотношения чистый долг к EBITDA для спецдивидендов не должен был превышать 1,5х.

При новом подходе минимальный размер финального дивиденда остается на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие при условии соблюдения соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x. При этом совет директоров получает право увеличить итоговый дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% от свободного денежного потока, если последний будет больше 50% от скорректированной чистой прибыли. При принятии такого решения совет директоров будет, в частности, учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании.

Формула промежуточного дивиденда останется неизмененной – 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x. С учетом этих изменений, начиная с 2021 года, "Полиметалл" будет выплачивать дивиденды два раза в год.

"Обновленная дивидендная политика отвечает запросу рынка на большую предсказуемость и прозрачность. Наша неизменная цель – обеспечение высокой устойчивой дивидендной доходности и возврат акционерам сгенерированного денежного потока", — приводятся в сообщении слова замгендиректора компании по финансам Максима Назимка.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — компания РФ, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В январе-июне 2020 года компания увеличила производство золота на 7%, до 642 тысяч унций (20 тонн), серебра — снизила на 11%, до 9,8 миллиона унций (304,8 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период выросло на 4% — до 723 тысяч унций (22,5 тонны).