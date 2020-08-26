МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. ОК "Русал" приняла решение выйти из совместного предприятия (СП), занимающегося трейдингом алюминия в Китае, и компания начала набор сотрудников в новый офис в Шанхае, чтобы укрепить свое маркетинговое присутствие в стране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Русал принял решение выйти из совместного предприятия, занимающегося трейдинговыми операциями с алюминием на юге Китая, отчасти из-за низких объемов продаж", — поясняет агентство.

По данным Рейтера, компания стала совладельцем North United Aluminium в 2012 году, однако ее разочаровали низкие объемы торговли, и сейчас "Русал" ведет переговоры о продаже своей доли партнеру по СП, государственной China North Industries Group Corp Ltd (Norinco)

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры компании — группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении.