МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

"Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года", — сказала Голикова на совещании у президента РФ.

Правительство РФ в четверг рассмотрит вопрос о дополнительных выплатах в объеме 12,1 миллиарда рублей медикам, которые борются с коронавирусом, заявила Голикова.

"Завтра правительством Российской Федерации планируется рассмотреть на заседании выделение дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение президентских выплат в объеме 12,1 миллиарда рублей для того, чтобы обеспечить выплаты заработных плат медицинским работникам и другим категориям граждан, которые работают с новой коронавирусной инфекцией за август", — сказала Голикова.

По ее словам, завтра же будут дополнительно выделены 9,8 миллиарда рублей на субсидии регионам страны, на осуществление региональных выплат медработникам, работающим с коронавирусом. Еще 5 миллиардов будут выделены медицинским организациям, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и МГУ.