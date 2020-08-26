УФА, 26 авг — ПРАЙМ. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создали юридическую группу, которая изучает документы приватизации Башкирской содовой компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК).

"По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений РБ создали юридическую группу, которая изучает соответствующие документы", — сообщили в пресс-службе главы региона, комментируя ситуацию вокруг БСК.

Ранее Хабиров на совещании правительства республики заявлял, что поручил министерству земельных и имущественных отношений Башкирии изучить документы приватизации содовой компании.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.

Хабиров 21 августа на встрече с защитниками горы Куш-тау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании.