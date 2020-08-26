ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли Соединенных Штатов.

Среди них, в частности, 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19

Документ Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США опубликован в среду на сайте Федерального реестра.

В частности, речь идет о 33-ем Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ, 48-ом Центральном научно-исследовательском институте в Кирове, 48-ом Центральном научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде, 48-ом Центральном научно-исследовательском институте в Екатеринбурге и Государственном НИИ органической химии и технологии.

"В частности… есть существенный повод полагать, что 33-й научно-исследовательский испытательный институт является объектом министерства обороны, связанным с российской химической программой и полигоном испытаний химического оружия, а государственный НИИ органической химии и технологии является объектом российского министерства обороны, связанным с российской программой химического оружия", — сказано в документе.

Остальные НИИ, по данным ведомства, связаны с российской программой биологического оружия.

Внесение в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

Как сообщало Минобороны РФ в июне нынешнего года, в 48-м Центральном научно-исследовательском институте МО проводились испытания противокоронавирусной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург благодарил руководство и сотрудников 48 ЦНИИ "за очень плодотворную и качественную работу".