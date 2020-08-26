УФА, 26 авг — ПРАЙМ. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что приватизация Башкирской содовой компании (БСК), по итогам которой у региона осталось лишь 38,28% акций, нанесла региону значительный ущерб.

В среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. В пресс-службе главы Башкирии РИА Новости заявили, что по поручению Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации БСК.

"Я крайне признателен Президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб. Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует, и "Сода" снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономических проблем Башкортостана. Варианты решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение", — цитирует пресс-служба Хабирова.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. Активисты разошлись после того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.

На встрече с защитниками горы Куштау 21 августа глава Башкирии заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании. Сейчас Башкирия владеет 38,28% акций БСК.