БУЭНОС-АЙРЕС, 26 авг /ПРАЙМ/. Аргентина после достижения договоренностей с частными кредиторами по реструктуризации долга начинает переговоры с МВФ о новой программе помощи, сообщило министерство экономики страны.

"Аргентина дала официальное начало консультациям с МВФ с целью достичь соглашения по новой программе, основным посылом которого будет "нет стабильности без восстановления экономики", — говорится в заявлении.

Президент страны Альберто Фернандес в присутствии министра экономики Мартина Гусмана переговорил в среду с главой фонда Кристалиной Георгиевой, чтобы начать переговоры. Было также составлено и отправлено официальное письмо.

Экономика Аргентины переживает кризис, ситуация усугубляется карантином и ограничениями на экономическую деятельность, введенными из-за коронавируса. Инфляция в июле в годовом выражении инфляция составила 42,4%, а за 7 месяцев набрала 15,8%. По оценкам аналитиков, ВВП Аргентины в 2020 году упадет на 12%.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.

В конце июня 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.