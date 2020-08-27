МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Зарплата менеджмента в ряде российских предприятий с госучастием не привязана к экономическим показателям и в среднем кратно выше, чем у остальных работников, говорится в отчете Счетной палаты.

"Существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики является проблемным вопросом. Для ряда АО такого рода диспропорция характерна", — говорится в документе.

Ведомство указывает, что в ряде АО по итогам года принимались решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу при наличии убытков. Схожие проблемы возникают в сфере регулирования уровня вознаграждения менеджмента ФГУП. "В общем случае установлено 8-кратное соотношение средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ФГУП и средней заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)", — пишет Счетная палата.

При этом, добавляет ведомство, по решению учредителя могут быть установлены условия оплаты труда руководителей в кратности до 15 и выше для предприятий, включенных в отдельный перечень, содержащий 73 предприятия, или 11,7% всех ФГУП. "Тем самым вознаграждение руководителям ФГУП могут устанавливаться существенно выше среднего уровня заработной платы коллектива. Например, для руководства ФГУП "УВО Минтранса России" заработная плата установлена в кратности 22, для ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России – 14,9", — говорится в отчете.

Кроме того, уровень вознаграждения устанавливается без привязки к достигаемым экономическим показателям. "Так, средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП "Ф" за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП "Д" – 183,0 тысячи рублей. В 2018 году руководители предприятий получали сопоставимое вознаграждение (424,8 тысячи рублей и 431,5 тысячи рублей в месяц соответственно)", — приводит пример ведомство.