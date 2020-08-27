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КОММЕРСАНТ

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— Миссия невосполнима — За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки — По итогам первого полугодия 2020 года российский нефинансовый сектор недосчитался около 3,7 триллиона рублей финансового результата, 4% организаций вне финсектора и госструктур в России перешли из разряда прибыльных в убыточные.

— Разделительный союз — Новые правила доступа к российским госзакупкам вызвали разногласия в ЕАЭС — Белоруссия и Казахстан недовольны новым порядком доступа к российским госзакупкам. От стран ЕАЭС теперь требуется подтверждать производство товаров на их территории по тому же механизму, что действует и в России.

— Господдержка на оборот — "Мечел" первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит — "Мечел" стал первой крупной горно-металлургической компанией, которая как системообразующее предприятие воспользовалась возможностью привлечь субсидируемые кредиты.

— Российская пауза — Отечественные компании тянут телерекламу на себя — Доля российских рекламодателей в отечественном телеэфире по итогам первого полугодия впервые за время наблюдений превысила долю иностранных.

— Госкомпаниям готовят ошейник построже — Счетная палата раскритиковала управление и учет госактивов — Система корпоративного управления госимуществом непрозрачна и неэффективна, следует из отчета Счетной палаты (СП).

— Операторам ТО прописали диагностику — ГИБДД определила порядок проверки участников рынка техосмотра — Госавтоинспекция вводит "индикаторы риска нарушения" для выявления недобросовестных операторов техосмотра.

— Год роста не видать — Прогнозы улучшаются, но уклониться от спада в экономике из стран G20 может только Китай — Экономика развитых стран в квартальном выражении в апреле—июне просела на 9,8% — это почти в четыре раза больше, чем на пике финансового кризиса 2008–2009 годов, свидетельствуют данные ОЭСР.

— В Россию с пересадкой — Минэкономики уточняет правила переезда бизнеса в спецрайоны — Режим резидентства в российских специальных административных районах (САР) продолжает обрастать законодательными подробностями.

— Александр Лукашенко в списках значится — Страны Балтии согласовывают фамилии заслуживающих санкций белорусов — 118 должностных лиц Белоруссии, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко, внесены Литвой в уточненный список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции.

— От перемены истца сумма не меняется — Финансовых требований к Алексею Навальному не становится меньше — Госпитализация Алексея Навального никак не отразилась на материальных претензиях, которые ему продолжают предъявлять в судах.

— Совет про любовь — Эксперты объяснили новым партиям, как привлечь симпатии избирателей — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) собрал в среду представителей новых партий, чтобы выяснить, что нового они предлагают России.

— Азербайджан решил поправить иностранные дела — Новый глава МИДа зовет на помощь Россию — Новый министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— В Ливии требуют смены режимов — Из доверия граждан вышли оба враждующих лагеря — Почти неделю в разных городах Ливии не прекращаются протесты, охватившие как западную, так и восточную часть расколотой страны.

— Следователи ФСБ не признали биткойны взяткой — Закончено дело о коррупции в деле бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" — Как стало известно, суды ограничили в сроках ознакомления с материалами своего уголовного дела фигурантов одного из самых скандальных коррупционных расследований последних лет — следователей центрального аппарата ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова.

— Краб цепляется за Россию — С экспортом живой продукции возникли сложности — Экспорт живого краба — одного из самых доходных промысловых ресурсов — почти остановлен из-за новых требований к оформлению таких грузов, утверждают рыбопромышленники.

— Микрозаймов — меньше малого — Банковские клиенты не помогли рынку МФО — По итогам второго квартала у микрофинансовых организаций (МФО) значительно сократились выдачи, в результате чего впервые снизился общий портфель займов.

— Рынок отцепился от текущих ремонтов — Минтранс утвердил новый порядок ТОР — Важный для железнодорожной отрасли новый приказ Минтранса о правилах текущего отцепочного ремонта (ТОР) вагонов не дает ответа на основные спорные вопросы: кто должен иметь право на такие работы — ОАО РЖД или частные ремонтные депо, а также как оценить корректность решения монополии об отцепке или определить виновного в дефекте.

— Почта-банк дошел до бизнеса — Розничный игрок поработает с корпоративными клиентами — Почта-банк начнет развивать корпоративное направление, чтобы обслуживать малый бизнес в электронной коммерции (e-commerce), блок будет курировать Алексей Чаленко.

— Госдолг уступил инвесторам — Минфин разместил ОФЗ с премией к рынку — Рекордный объем спроса на гособлигации с плавающим купоном позволил Минфину привлечь в бюджет 85,2 миллиарда рублей.

— Huawei перешла на бюджет — Компания нарастила долю в сегменте недорогих смартфонов — Китайская Huawei по итогам первого полугодия заняла в России почти половину продаж в нише недорогих смартфонов (2-8 тысяч рублей), хотя до этого практически не была в ней представлена.

— В аптеки зовут следователей — Сеть A5 проверят на преднамеренное банкротство — Банкротство некогда одной из крупнейших аптечных сетей в России — А5, которая в 2016 году была выкуплена "36,6", может обернуться уголовным делом.

— Аудиокниги слушают внимательно — Рост рынка замедлился — Рост выручки группы компаний (ГК) крупнейшего российского сервиса электронных книг "ЛитРес" замедлился по итогам первого полугодия до 35,6% с 49% годом ранее.

— Hutton вышел на связь со "Спутником" — Девелопер завершит проект на месте бывшей гостиницы — Вторую очередь многофункционального комплекса на месте бывшей гостиницы "Спутник" на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы может достроить Hutton Development.

— Деньги уходят на заслуженный отдых — Когда пенсионным фондам станет нечем управлять — В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда.

— "Основной объем споров будет связан с выплатами" — Юрий Воронин, главный финансовый уполномоченный — О проблеме организации процесса пенсионных выплат НПФ и необходимости трансформации системы обязательного пенсионного страхования рассуждал в интервью финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

— Цена вопроса — Руководитель центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис о стагнации рынка услуг НПФ — Многие годы первоначальный вид деятельности НПФ — негосударственное пенсионное обеспечение — находится в стагнации.

ВЕДОМОСТИ

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— Государственные компании стали удельными княжествами — Счетная палата выявила массовые нарушения на предприятиях с госучастием — Деятельность более 90% акционерных обществ (АО) с госучастием на сегодняшний день практически не контролируется.

— Путин поручил разобраться с Башкирской содовой компанией — Ее проверит прокуратура — Президент России лично вмешался в конфликт в Башкирии, где экоактивисты протестуют против разработки горы Куштау, которую ведет крупнейший в России добытчик соды Башкирская содовая компания (БСК).

— Эксперты предсказывают референдумные кампании во всех 18 регионах, где пройдут выборы — Однако в семи регионах есть вероятность перехода к конкурентному сценарию выборов — Во всех 18 регионах, где 13 сентября состоятся губернаторские выборы, кампании идут по референдумным сценариям.

— Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей — Его экономические успехи перечеркнула пандемия — Национальный съезд республиканской партии США, проходивший в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, официально выдвинул 24 августа Дональда Трампа кандидатом в президенты на второй срок.

— Правительство установит цену регистрации в "русских офшорах" — Зарубежным холдингам, решившим переехать в САРы, дадут дополнительные льготы — Правительство готово предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать в специальные административные районы (САРы).

— Ритейлеры и курьеры вышли из кризиса с прибылью — В июне российские компании стали увеличивать выручку и наращивать прибыль — Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в июне составил 1,06 триллиона рублей, что почти на треть превысило майский показатель (736,9 миллиарда рублей).

— На войне Трампа с Huawei зарабатывает Xiaomi — Прибыль Xiaomi выросла вдвое — Война администрации Дональда Трампа с Китаем порой напоминает известную фольклорную битву Добрыни Никитича со Змеем Горынычем.

— Раз нет Конституции, нет и кафедры — Кафедра конституционного права ВШЭ исчерпала свой предмет исследования — СМИ и многие коллеги-юристы продолжают сокрушаться по поводу разгона и ликвидации кафедры конституционного права Высшей школы экономики (ВШЭ).

— Кредитование малого бизнеса выросло на треть — В июне малые и средние предприятия кредитовались на 36% больше, чем в мае — В июне 2020 года малые и средние предприятия (МСП) привлекли 607 миллиардов рублей кредитов – на 35,7% больше, чем в мае, но на 10,8% меньше по сравнению с прошлогодним июнем.

— PPF Group вышла из скандального проекта ТРЦ со школой Третьяка — Строить комплекс "Сердце Митино" будет сын акционера группы ТЭН — PPF Real Estate продала проект торгово-развлекательного комплекса "Сердце Митино" на Дубравной улице.

— ФАС проверяет законность действий Сахалинской области при выборе инвестора — Губернатор хочет без конкурса создать аэропортовое СП с холдингом Вексельберга — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет правительство Сахалинской области за действия при выборе инвестора для аэропорта Южно-Сахалинска, так как область планирует без конкурса привлечь к достройке нового терминала холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга.

— Часть абонентов, приехавших в Крым из других регионов, не пользуются сотовой связью — Роуминг дорогой, качество связи оставляет желать лучшего — Около 15% российских туристов, отдыхавших в этом году в Крыму, на время пребывания там отказались от пользования мобильной связью.

— Суд взыскал 1,1 миллиарда рублей с экс-главы "дочки" "Росгосстраха" — Во столько истец оценил убытки от передачи 100% сети поликлиник "Медис" — Арбитражный суд Москвы 26 августа удовлетворил иск СК "Росгосстрах" к бывшему топ-менеджеру компании Дауру Джениа по взысканию 1,1 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков, следует из картотеки арбитражных дел.

— Минус один миллиард туристов лишит мировой ВВП 1,17 триллиона долларов — И оставит 120 миллионов человек без работы — Сектор международного туризма может недополучить 1,08–1,17 триллиона долларов в зависимости от того, откроются границы в сентябре или декабре, сообщила ООН в августовской аналитической записке о влиянии пандемии COVID-19 на туризм.

— Школа учится цифре — Цифровая образовательная среда не заменит полностью традиционную школу — В новом учебном году школьники вернутся за парты.

— Букингемский дворец перешел на джин — Почему Елизавета II решила выпускать собственный алкоголь — Пандемия коронавируса привела к финансовым потерям многие компании и людей по всему миру. Сказалась она и на доходах британских монархов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Учиться будем. Как?— Анна Кузнецова: Вирус, как плохая погода — надо перетерпеть — Еще никогда 1 сентября не вызывало столько вопросов, как в этом году.

— Одним словом — Didi — Крупнейший китайский агрегатор такси появился в столице Татарстана — Столица Татарстана стала первым городом в России, где начал работать китайский сервис такси Didi.

— Лишь бы не было волны — Главные экономики мира скоро восстановятся, если не помешает коронавирус — Все экономики стран "большой двадцатки" (G20), кроме китайской, в этом году просядут, прогнозирует рейтинговое агентство Moody s.

— Приравняют к взятке — Руководителей компаний, подконтрольных государству, смогут судить за коррупцию по чиновничьим статьям — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий в Уголовном кодексе понятие "должностное лицо".

— Горькое лекарство — Вакцины от COVID могут попасть в руки организованной преступности — Сигнал тревоги от Интерпола — после пандемии поднимет голову организованная преступность.

— Министерский вопрос — Владимир Путин обсудил готовность к учебному году, ситуацию с COVID-19 и новые подходы к капитальному строительству — О ситуации с коронавирусом, разработке вакцины от этой инфекции, подготовке к новому учебному году, а также планах развития Дальнего Востока расспросил правительственных чиновников глава государства вчера на видеоконференции.

— Участки откроют онлайн — На довыборах в Госдуму организуют круглосуточное видеонаблюдение — Больше 70 тысяч россиян подали заявление, чтобы проголосовать на выборах в сентябре через механизм "мобильный избиратель", то есть по месту нахождения или онлайн.

— Климат ни при чем — Дмитрий Медведев обсудил ответные шаги на углеродный налог ЕС — Механизм трансграничного углеродного регулирования, который намерен ввести Евросоюз, в России считают скрытым протекционизмом.

— Фальшивая карта — МВД установит особый контроль за операторами техосмотра — Сразу несколько документов, касающихся автомобилистов, МВД разместило для общественных слушаний на портале проектов нормативных актов.

— Ярмарка идей — Эксперты оценили перспективы новых политических сил — Зарегистрированные в этом году партии отвечают запросу избирателей на обновление политической системы.

— Барьерный рост — Врачи-эпидемиологи появятся в каждой госклинике — Во всех государственных больницах, поликлиниках и санаториях откроются кабинеты врача-эпидемиолога или эпидемиологические отделы, которые будут отвечать за безопасность медорганизаций от занесения и распространения в них возбудителей инфекционных болезней.

— Все вредное удалят сами — Предложено повысить штрафы соцсетям за опасный контент — Повысить штрафы для соцсетей за нежелание или лень удалять деструктивный контент до 1,5 процента их годового оборота.

— Пять с плюсом — Как будут начислять надбавки за классное руководство — По поручению президента с первого сентября все классные руководители в стране начнут получать федеральную выплату в 5 тысяч рублей.

— Мирная зачистка — Минприроды надеется получить возмещение от "Норникеля" без суда — Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин надеется на досудебное урегулирование "Норникелем" вопросов возмещения вреда окружающей среде, возникшего из-за аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("НТЭК", дочернаяя компания "Норникеля").

— Бытовая робототехника — В России упростят внедрение искусственного интеллекта в повседневность — В России будут внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, и для этого подготовят нормативную базу.

— Игра на разорение — Генпрокуратура и Центробанк обнаружили в интернете опасные псевдофинансовые сайты — Генпрокуратура добилась блокировки 24 сайтов мошенников, которые предлагали гражданам "выгодное вложение" в акции и игру на бирже, а также льготное "погашение" кредитов.

— Профессия, которая обогревает — Угольная отрасль готовится отметить свой профессиональный праздник — День шахтера — Шахтер для нас всегда остается героем, он тяжелым и порой опасным трудом добивается зримого результата — дает стране угля.

— История, леденящая туши — В России снова фиксируются вспышки чумы свиней — Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по территории Хабаровского края.

— Новым идеям тесно в столицах — "Глобальная энергия" объявит своих лауреатов на церемонии в Калуге — Имена лауреатов "энергетического Нобеля" — международной премии "Глобальная энергия" — в этом году не объявили, как было прежде, в апреле-мае, а назовут только 8 сентября.

— Путевки приведут в форму — Права туристов защитят типовыми договорами — Туроператор обязан оказать услуги, входящие в турпакет, а турист, должен оплатить тур, но может потребовать компенсации реального ущерба.

— Где находится нофелет?— Вышла в свет книга "Найден, жив!" — Россия теряет заблудившимися в лесу и погибшими несколько тысяч человек в год.

— Что там, на запредельной глубине — На фоне пушек, танков, ракет и другого мощного вооружения относительно небольшой аппарат рубинового цвета, похожий на подводную лодку, смотрится скромно — Именно он, носящий имя "Витязь", 9 мая этого года достиг дна Марианской впадины.

— Всех переживет — Американская компания NDB сообщила об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа.

— Служба без страха — В минобороны заявили, что искоренили дедовщину — Российские вооруженные силы сумели полностью избавиться от таких порочащих армию проявлений, как дедовщина и казарменное хулиганство.

— Банкиры в бегах — Завершено расследование банковской аферы на сотни миллионов — Следственный комитет объявил, что в центральном аппарате ведомства завершено расследование уголовного дела бывшего вице-президента акционерного общества "Русский Строительный Банк" Максима Белякова и его соучастника Захара Котова.

— Лиха еда начало — До 40% ресторанов так и не смогли открыться — До 40% ресторанов, кафе и баров по стране не смогли открыться из-за ситуации с COVID-19, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

— В тюрьму не залетит — Минюст пропишет процедуру перехвата дронов сотрудниками тюремного ведомства — Министерство юстиции России разработало приказ, утверждающий порядок перехвата дронов, которые пытаются летать в небе над тюрьмами.

— Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19 — Вот он, долгожданный шанс. Вакцина от коронавируса в нашей стране не просто есть, но москвичи могут уже принять участие в ее испытаниях.

— Семь пуль в спину — Как новые расовые волнения в США отразятся на президентской гонке — В четверг 27 августа в последний день съезда Республиканской партии США в штате Северная Каролина Дональд Трамп торжественно согласится стать кандидатом этой политсилы на ноябрьских президентских выборах.

— Ее звали Саманта Смит — 35 лет назад погибла первая американская школьница, побывавшая в СССР — Сейчас ей было бы 48. Кто знает, как могла сложиться ее жизнь.

— Беларусь: тревожные дни — Школы вне политики — В министерстве образования Беларуси призвали не превращать школы в места политических баталий.

— Мечта о трех выходных — В Финляндии хотят сократить рабочий день — В Финляндии, где 73,5 процента населения имеют полную или частичную занятость, премьер Санна Марин вернулась к идее шестичасового рабочего дня.

— Вот моя деревня — Городок Сан-Джованни-ин-Гальдо предлагает путешественникам, планирующим посетить Италию с августа по октябрь, заселиться в пустующие дома населенного пункта на безвозмездной основе.

— Зря музей основал — Руководство Британского музея, являющегося главным держателем историко-археологических экспонатов Британии, решило пересмотреть не только собственную историю, но и историю всей страны.

— Прощайте, "Десять негритят" — В эту среду французских любителей детективного жанра ждал большой сюрприз. — На прилавках книжных магазинов их внимание привлекла исполненная в желто-черной гамме обложка романа, на которой было обозначено: Агата Кристи "Их было десять".

— Полански проиграл — Режиссеру Роману Поланскому, в 2003 году получившему премию "Оскар", не удалось через суд восстановить свое членство в оскаровской академии, откуда его исключили из-за недоказанных обвинений в сексуальных домогательствах.

— Дом на колесах — Патронаж получит деньги на закупку транспорта — Регионы получат субсидии на покупку автомобилей для оказания выездной паллиативной патронажной медпомощи детям и взрослым.

— "Хлопок" на контроле — Пострадавший от пожара дом на западе столицы ждет ремонт — В среду на западе столицы в жилой кирпичной пятиэтажке произошел пожар.

— Вот так нашкодили — У москвичей вырос спрос на новые машины — Многие москвичи весной, во время самоизоляции, отложили покупку нового авто до лучших времен.

— Экс-позиции — В Подмосковье появились "мусорные" музеи для школьников — В наступающем учебном году подмосковные школьники посетят один из комплексов по переработке отходов, построенных в рамках мусорной реформы.

— Вебинар у контейнера — Московских дворников учат раздельному сбору отходов — Через восемь месяцев после перехода столицы на раздельный сбор отходов в столице открылись курсы для дворников.

— Я — из первого "Я" — Краснодарская школа установила рекорд по количеству первых классов — В краснодарской школе N71 сформировали 33 параллельных первых класса — по количеству букв в алфавите.

— Рано успокоились — В Дагестане не могут запустить госпитали, построенные минобороны — В Дагестане — новый резкий всплеск больных коронавирусной инфекцией.

— От ливней отбоя нет — На Дальнем Востоке опасаются прихода паводка — За прошедшие дни, когда сразу на несколько дальневосточных регионов обрушились сильные ливни, запасы Бурейского водохранилища в Амурской области значительно пополнились дождевыми стоками.

— И сам Державин… — Национальную юридическую премию получила секретарь Общественной палаты РФ — В Великом Новгороде прошла церемония ежегодного вручения национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина.

— На что нажали — Урожай пшеницы в России приближается к максимуму — В России собрано больше половины урожая зерна.

— Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO — Уникальный центр дополнительного образования появился на Пресне в Москве — Это Международная школа креативных технологий TUMO.

— Контракт после разминки — В программу деловых встреч включили фитнес-брейки и кофе под заказ — Деловая активность в Москве после отмены режима самоизоляции резко выросла в первый же месяц — на 35 процентов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вот новый оборот: госимущество приватизируют без прогнозного плана — Минфин хочет уйти от затрат на неликвидные объекты — Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план.

— Обратимое воздействие: как власти пытаются избежать разливов нефти — Для предупреждения новых экологических катастроф до конца года издадут восемь подзаконных актов — До конца осени для реализации закона о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов будут изданы восемь подзаконных актов.

— Параллельная лояльность: каким банкам больше всего доверяют россияне — В рейтинге поддержки лидирует технологичный Тинькофф банк, "традиционные" — замыкают список — Россияне по-прежнему не склонны проявлять лояльность к банкам, услугами которых они пользуются.

— Тарифная сеть: банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро — Кредитные организации объясняют это отрицательной ставкой ЕЦБ по депозитам — На фоне отрицательных ставок ЕЦБ, коронакризиса и очередного скачка курса евро российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте.

— Качать — не строить: операторы отказываются от безлимитных тарифов — Это связано с падением выручки компаний и ростом трафика — Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций.

— Возвратные действия: бизнес хочет запретить сдавать товары из интернета — Речь о смартфонах, косметике и нижнем белье без брака — Бизнес хочет запретить россиянам возвращать в семидневный срок купленные через интернет товары.

— Сила возраста: долгожители реже заражаются коронавирусом — Чем быстрее стареет организм человека, тем выше риск смерти от COVID-19 — Люди с врожденной предрасположенностью к долгожительству реже заражаются COVID-19.

— Мутные доводы: зачем страховщики усложняют и так непростые продукты — Чтобы ИСЖ не вводило в заблуждение финансово неграмотных клиентов, ЦБ усилит контроль за этим инструментом — Страховщики ищут пути расширения продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за счет включения в полисы дополнительных опций, следует из опроса KPMG.

— Валютный холод: что делать россиянам на фоне резкого ослабления рубля — В ближайший месяц он продолжит дешеветь, прогнозируют аналитики — Россиянам лучше хранить валютные сбережения в долларах на депозитах, а в евро — дома наличными при условии, что деньги могут понадобиться в течение 6–12 месяцев, советуют опрошенные аналитики.

— Дорожный смотритель: автомобильным перевозчикам готовят госрейтинг — Он необходим для безопасности пассажиров — В России планируют запустить реестр с рейтингом компаний, осуществляющих коммерческие грузовые или пассажирские перевозки.

— Вечернее обострение: в Минске снова начали задерживать протестующих — ОМОН разогнал акцию на площади, забрав около 20 человек — В Минске впервые с 12 августа произошли задержания протестующих на площади Независимости.

— Твои университеты: три российских вуза вошли в топ-100 международного рейтинга — Активность в интернете в период пандемии позволила отечественным учебным заведениям улучшить свои позиции — Сразу три российских вуза — Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет и МФТИ — подтвердили свое положение ведущих учебных заведений мира.