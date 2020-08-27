МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Площадь новостроек, квартиры в которых можно купить рассчитавшись с застройщиками через счета эскроу, в Москве в 2020 году выросла на 33%, рассказала РИА Недвижимость глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, если на начало года при использовании проектного финансирования в столице строилось 9,5 миллиона квадратных метров, на которые были оформлены 150 разрешений на строительство, то на конец августа этот показатель вырос до 12,6 миллиона квадратных метров. На новостройки, реализующиеся только через счета эскроу, в городе оформлено 202 разрешения на строительство.

В свою очередь площадь жилых проектов, приобрести которые дольщики могут по "старой схеме", сократилась в городе на 11% — с 18,4 миллиона "квадратов" до 16,3 миллиона. Количество разрешений на строительство для подобных проектов уменьшилось с 294 документов до 257-ми.

Пятова также напомнила, что выдача застройщикам заключений о соответствии, позволяющих продавать квартиры дольщикам без обязательных расчетов через эскроу-счета, осуществлялась Москомстройинвестом с июня по октябрь 2019 года. "При условии соответствия заявленным критериям застройщику предоставлялось право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования эскроу-счетов. На сегодняшний день реализация данной меры прекращена", — констатировала Пятова.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу в банках. Строители могут воспользоваться ими только после ввода объекта в эксплуатацию, поэтому возведение домов в основном ведется на банковские кредиты, так называемое проектное финансирование.