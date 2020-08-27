МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 4 711 и составило 975 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 711 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 114 (23,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего за время пандемии в стране зарегистрировано 975 576 случаев заболевания. Темп прироста — 0,5%.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 184, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 637, 2. Санкт-Петербург — 184, 3. Московская область — 148", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Ненецком автономном округе и Севастополе — по два, в Чукотском автономном округе — 1.

После коронавируса в России за сутки выписаны 6 411 человек, за все время — 792 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России умер 121 человек с коронавирусом, за все время — 16 804.