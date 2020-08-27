МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ при поступлении запроса о рефинансировании долга Белоруссии рассмотрит его в соответствии с указаниями правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в четверг заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным, в четверг этот вопрос обсудят премьеры двух стран.

"При поступлении вопроса в Минфин России, он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ", — сказали в пресс-службе.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. До этого Лукашенко поручал доложить о необходимости рефинансирования внешнего долга.

По данным минфина Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 июля составил 18 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 5,3%.