МЕХИКО, 27 авг /ПРАЙМ/. Центральный банк Мексики предупредил, что на восстановление ВВП до уровня 2018 года может уйти от двух до шести лет, оно будет зависеть от прогресса в борьбе с пандемией COVID-19, а экономика надолго останется в депрессивном состоянии.

"Перед лицом рецессии невиданных за 88 лет масштабов модели восстановления пока не просматривается… Различные сценарии предполагают период от двух до шести лет, в течение которого ВВП вернется к уровню 2018 года", — говорится в протоколе заседания правления банка по денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте учреждения.

По мнению экономистов банка, восстановление экономики будет зависеть от прогресса в сдерживании пандемии, а также разработки вакцины и эффективного лечения COVID-19. Несмотря на постепенную отмену санитарных ограничений, экономическая активность будет оставаться в депрессивном состоянии в течение длительного периода с большим влиянием на рынок труда.

Министерство финансов Мексики накануне обновило прогноз по ВВП, который по итогам года снизится на 7,4%. Ранее ведомство оценивало снижение экономики по итогам года на 3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть. Согласно прогнозу МВФ, экономику Мексики ожидает спад на уровне 10,5% в 2020 году.