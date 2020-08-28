МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Инвесторы могут подать заявку на поручение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на сайте arctic-russia.ru, чтобы воспользоваться особыми льготами.

Как рассказали РИА Новости в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, инвестору нужно пройти регистрацию в личном кабинете, на ее страницу можно попасть через раздел "Инвестору" на сайте arctic-russia.ru. Инвестору необходимо рассказать базовую информацию о компании и планируемом инвестиционном проекте.

После прохождения регистрации, когда инвестору будет открыт доступ в личный кабинет, он сможет подать заявку на получение статуса резидента. Как уточнили в министерстве, после нажатия кнопки "подать заявку" потенциальный резидент увидит алгоритм из трех шагов по формированию пакета документов и последним шагом станет его отправка. Статус заявки предприниматель сможет отслеживать в кабинете.

Претендовать на статус резидента Арктической зоны смогут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица, которые планируют создать новый инвестпроект либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее миллиона рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Льготы предусмотрена для проектов, связанных с добычей нефти в новых нефтегазовых провинциях Восточной Арктики: север Красноярского края, Якутия, Чукотка; для углеводородных проектов, для проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Также преференции могут получить проекты, которые не связаны с добычей полезных ископаемых.