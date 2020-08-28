МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Большинство российских семей готовы потратить на сборы первоклассников максимум 20 тысяч рублей, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось онлайн, в нем приняли участие около тысячи жителей семи крупных российских городов: преимущественно женщины (64%) в возрасте 26-45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей, у которых есть несовершеннолетние дети. У половины респондентов — двое детей, у 39% — один ребенок, у 11% — трое и более.

"На сборы первоклассника в школу 31% россиян планирует потратить до 15 тысяч рублей, 28% — до 20 тысяч, 19% хотят уложиться в 5-10 тысяч", — выяснили аналитики. До тысячи рублей собирается потратить 2% опрошенных, от тысячи до 5 тысяч — 5%. При этом 15% респондентов готовы выделить на сборы первоклассника более 20 тысяч рублей.

По мнению 41% опрошенных родителей, в этом году расходы на ребёнка остались на том же уровне, что и в прошлом. 34% респондентов полагает, что скорее выросли, а 25% уверены, что сократились.

Четверть родителей полагают, что самые крупные расходы их ждут в момент приобретения оборудования домашнего рабочего места: стола, стула и лампы. Однако большинство (66%) полагают, что дороже всего обойдётся покупка школьной формы и обуви, и на этом треть россиян хотела бы сэкономить. Столько же респондентов рассчитывают выгадать на покупке канцтоваров. 40% родителей не планирует экономить на сборах ребёнка в школу вообще.

Дистанционные покупки к школе планирует только 6% опрошенных, 26% доверяют только офлайн-магазинам, большинство же просто будет смотреть, где выгоднее.