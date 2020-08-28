МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" обнаружила более 1,8 тысячи подозрительных ресурсов по всему миру на тему вакцины от коронавируса, пик создания таких сайтов пришелся на апрель и май, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

"В течение всех восьми месяцев 2020 года злоумышленники так или иначе эксплуатировали тему вакцины от коронавируса. Всего c начала года мы обнаружили более 1880 подозрительных ресурсов по всему миру, в названии которых фигурировали слова vaccine, vakcin в сочетании с covid, corona, sputnik, gamaley. Однако стоит отметить, что в действительности их может быть значительно больше", — сообщила она.

"В одни месяцы мы находили несколько сотен подобных подозрительных ресурсов, а в другие – несколько десятков, поэтому не можем сказать, что с точки зрения частоты их появления прослеживается какая-то конкретная логика. Пик пришелся на апрель и май: в эти месяцы мы обнаружили 646 и 711 страниц соответственно. При этом по данным на 26 августа, за последний летний месяц, в котором было анонсировано создание российской вакцины, было обнаружено 77 ресурсов", — добавила эксперт.

В основном, по ее словам, эти страницы не работали полноценно: на них была только "заглушка" (одностраничный сайт). "Злоумышленникам они нужны для резерва: когда блокируют один ресурс, злоумышленники активируют другой. К тому же мы видели сайты, которые использовались для сбора данных пользователей", — отметила Сидорина.

Эксперт рекомендует пользователям проявлять бдительность и скептически относиться к любым новостям или предложениям, связанным с пандемией. "Проверять сообщения в надежных источниках, не переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама", — советует она.