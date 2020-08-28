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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Родину-мать зовет — По просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко в России сформирован "резерв из сотрудников правоохранительных органов", которые готовы отправиться в республику, если "экстремистские элементы" начнут захватывать административные здания. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, впервые лично прокомментировавший белорусский кризис.

— ФРС станет еще мягче — Федеральная резервная система (ФРС) США скорректировала свои долгосрочные цели, с тем чтобы иметь возможность сохранять низкие ставки и проводить мягкую монетарную политику даже в условиях, когда инфляция превысит целевой ориентир в 2%.

— "Роснефть" жмет на демпфер — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" пытается добиться от правительства изменения формулы демпфера, чтобы снизить убытки, которые она несла во время пандемии. Так, компания предлагает использовать для расчета выплат биржевые цены, а не фиксированные условные, как сейчас.

— У икры намечается подорожание — Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.

— Бюджет приходит со спросом — Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций — Минфин подготовил проект документа, предполагающий раскрытие сведений о выполнении мероприятий, для реализации которых были предоставлены бюджетные средства, в том числе предназначенные дочерним компаниям.

— Мигрантам ищут способ подсчета — Портал "Работа без границ" может стать не только единой базой вакансий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и предложить основу для информационного учета миграционных потоков в нем. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предполагают, что развиваться она будет по аналогии с самим порталом — на базе изначально существующих национальных систем статистики.

— Губернаторов расставили по процентам — В четверг были обнародованы свежие электоральные рейтинги губернаторов, идущих на выборы в этом году. По данным ВЦИОМа и ФОМа, самой низкой популярностью у избирателей пока пользуются баллотирующиеся на второй срок губернаторы Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Никитин (Тамбовская область), а также врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

— Страховщик канул, как в Чили — Как стало известно "Ъ", бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) "Вектор" правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании "Респект" — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков.

— Следствие не стало экономить на обвинении — Как стало известно "Ъ", СКР предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о хищении у "Аэрофлота" 250 млн руб. при оказании юридических услуг адвокатской коллегией. Заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров, глава юридического департамента Татьяна Давыдова, а также адвокаты Диана Кибец и Александр Сливко обвиняются в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, в заключенных ими договорах расценки на юридические услуги были значительно завышены.

— Сдай своего клиента — За первое полугодие в России на 47% выросло число утечек данных по вине сотрудников компаний, общий ущерб оценивается в 1,8 млрд руб. Самыми частыми нарушителями стали сотрудники сотового ритейла и банков, продающие в даркнете детализацию действий клиентов.

— Военачальники не чалятся в Калининграде — Как стало известно "Ъ", второй автомобильно-железнодорожный паром на СПГ для линии Усть-Луга—Балтийск из-за последствий коронавируса может быть сдан на полгода позже, в июле 2022 года. Минтранс уже предложил скорректировать соответствующие госпрограммы по развитию Калининграда.

— Зеленая генерация расцвела в пандемию — Несмотря на пандемию, инвесторам в зеленую генерацию удалось заметно сократить отставание по программе строительства новых ВИЭ-станций. На 1 августа, по данным "Совета рынка", было введено 1,7 ГВт, что составляет 85% от текущего плана. Для сравнения, в начале года график вводов выполнялся всего на 56%.

— Валюту взяли взаймы — В июле резко увеличился объем выдачи валютных кредитов корпоративным заемщикам — до более $3,4 млрд. Лидерами роста стали Сбербанк и ВТБ, но и крупные частные банки показали опережающую рынок динамику. Запасы валюты, аккумулированной банками в условиях дедолларизации, пошли на кредиты экспортерам.

— С НПФ связываться рискованно — Управляющие компании (УК), вслед за НПФ, выступили с критикой поправок к законодательству, предложенных ЦБ и касающихся признания их связанными с пенсионными фондами. По их мнению, действующего законодательства достаточно, чтобы защитить интересы клиентов НПФ от недобросовестных практик.

— Дорогим отелям не хватает клиентов — Начавшийся кризис заставил бизнес искать возможность экономить: они снижают бюджеты на командировки сотрудников, выбирая для них дешевые гостиницы. Такая стратегия затрудняет восстановление загрузки пятизвездных отелей, которые теперь ждут увеличения числа гостей лишь после массового восстановления международного авиасообщения.

— POS-кредиты ушли на почту — На фоне общего роста потребительского кредитования в июле портфели крупных игроков рынка товарных кредитов (POS-кредитов) заметно снизились. Эксперты отмечают, что этот рынок в наибольшей степени пострадал от пандемии коронавируса и самоизоляции. Кроме того, ослаблением конкурентов воспользовался Почта-банк, активно развивающий это направление и агрессивно наращивающий долю.

— Военным не дается цифра — Модернизация Национального центра управления обороной (НЦУО) России, оцениваемая примерно в 8 млрд руб., может оказаться под угрозой из-за риска банкротства подрядчика — научно-промышленной компании "Высокие технологии и стратегические системы" (НПК ВТиСС), входящей в структуры АФК "Система".

— Американцы ушли из регионов — Американская Hearst Corporation вышла из части бизнеса Hearst Shkulev Media, продав бизнесмену Виктору Шкулеву долю в сети из 43 региональных сайтов, включая уральский E1.ru и новосибирский Ngs.ru. Покупатель объясняет это коммерческими соображениями, эксперты же не исключают, что не обошлось без политики.

— Франшизу оформили доставкой — Бум онлайн-торговли, спровоцированный ограничениями на работу традиционного ритейла из-за пандемии, привел к смещению интереса франчайзи в пользу открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в партнерстве с крупными маркетплейсами. Этот сегмент впервые вошел в тройку самых привлекательных франшиз, потеснив заведения общепита.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия готова оказать властям Белоруссии силовую помощь — По просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России сформирован "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов" для помощи белорусским властям, заявил 27 августа президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала "Россия" Сергею Брилеву.

— Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки — Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.

— Врио губернаторов идут на выборы с более высокими рейтингами, чем действующие главы — Рейтинги восьми губернаторов, которые идут на выборы, находятся в диапазоне от 53 до 69%, следует из данных ФОМа и ВЦИОМа, которые обнародовали в четверг на круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Самый низкий рейтинг оказался у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который идет на переизбрание.

— Коллекторам, работающим с применением насилия, готовится отдельная статья Уголовного кодекса — В Госдуме 27 августа заявили о завершении подготовки законопроекта, дополняющего Уголовный кодекс новой статьей, которая устанавливает повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. О деталях законопроекта рассказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его слова приводятся на сайте Госдумы.

— В Госдуме предложили продлить действие ЕНВД до 2025 года — Группа депутатов подготовила и внесла в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и ст. 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности", предлагая отложить отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 1 января 2025 г. Действующее законодательство предусматривает действие ЕНВД только до конца этого года.

— Россияне возвращаются к докризисному уровню расходов — За первые три недели августа расходы россиян оказались такими же, как и в прошлом году. Об этом сообщил Сбербанк в обзоре "Оперативная оценка потребительской активности россиян 17–23 августа".

— В Общественной палате пригрозили соцсетям торможением — Ограничить скорость интернет-соединения для тех компаний, которые не зарегистрированы в России, не платят налоги и не модерируют нежелательный контент, предложила член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Екатерина Мизулина.

— "Я рад, что "Новый Иерусалим" шагает в направлении светского искусства" — Гендиректор подмосковного музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов будет добиваться, чтобы на выставки сюда приходило людей не меньше, чем в столицах.

— Видеосервисы заработали на изоляции — За первые шесть месяцев 2020 г. доходы легальных видеосервисов в России составили 18,6 млрд руб., что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитала аналитическая компания Telecom Daily. Этот рынок растет быстрыми темпами, в последние годы он ежегодно увеличивается на 35–45%, но рост сразу почти на 60% – необычная ситуация, обращает внимание гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— Зарубежные инвесторы теряют интерес к ОФЗ — 26 августа Министерство финансов провело первый успешный аукцион ОФЗ за три недели. Инвесторам были предложены ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, или флоатеры) с погашением 24 апреля 2024 г. на 84,282 млрд руб. Спрос превысил предложение в три с лишним раза, в результате средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала.

— Instagram-блогер создаст виртуального сотового оператора для подписчиков — MVNO блогера и предпринимателя Ходжаева будет работать на сетях оператора Tele2 при содействии компании Next Mobile, сообщил "Ведомостям" человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов, и подтвердил сам Ходжаев. Проект планируется запустить в сентябре, уточнил председатель совета директоров Next Mobile Андрей Скопинский.

— Выручка онлайн-рекрутера HeadHunter снизилась впервые за последние пять лет — Выручка крупнейшего рекрутингового портала в рунете HeadHunter сократилась во II квартале 2020 г. на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,53 млрд руб., следует из сообщения компании. Сокращение выручки портала зафиксировано впервые с 2015 г.

— Алмазы продают с дисконтом — "Алроса" вслед за своим главным конкурентом – De Beers (на них в совокупности приходится более половины мирового производства алмазов) снизила цены на свою продукцию, сообщило Bloomberg 27 августа со ссылкой на источники среди покупателей. По словам собеседников агентства, "Алроса" теперь не указывает цену по каждой позиции, а выставляет единый счет за оптовую партию, не уточняя при этом, на какие камни сделана скидка и ее размер.

— Honda выпускает свой первый электромобиль: e — Первый электромобиль японского концерна Honda под простым названием e поступит в продажу в Европе и Японии 30 октября 2020 г. Компактная двухдверная модель (3894 мм в длину, 1752 мм в ширину, багажник 171 л) была представлена в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте и предназначена исключительно для городских поездок: запас хода на одном заряде батареи составляет 280 км.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пик проблем пройден — Владимир Путин ответил на вопросы журналиста ВГТРК, ведущего программы "Вести в субботу" Сергея Брилева. Темы касались коронавируса, ситуации в Беларуси и экономики России.

— Нестуденческие ставки — В мегаполисах подскочил спрос на аренду квартир, правда, только в недорогом сегменте. Родители снимают жилье детям-студентам, оберегая их от студенческих общежитий. А в столицы потянулись работники предприятий, открытых после ограничений.

— Первым курсом — Российские вузы в этом году примут более 1 миллиона первокурсников, сообщил Валерий Фальков. Больше половины учебных заведений сообщили о повышении среднего проходного балла. Кстати, многие ребята из регионов решили поступать в свои "домашние" вузы.

— Онлайн и по соседству — Право оказывать госуслуги получат банки, салоны связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде. Законопроект с соответствующими поправками внесли на рассмотрение в правительство.

— Цифра теряет иммунитет — ФАС рассчитывает отменить антимонопольный иммунитет для ИТ-компаний. Как это будет способствовать развитию конкуренции, рассказала "РГ" начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

— Когда едешь — как в сказке — Владимир Путин открыл движение на построенных участках трассы "Таврида" — главной транспортной артерии Крыма. Президент проехал по новой дороге, соединяющей Керчь и Севастополь, за рулем Aurus, а перед этим облетел трассу на вертолете.

— Деньги на метры — Правительство направляет дополнительно 50 млрд рублей на ускоренное решение проблемы аварийного жилья по всей стране. "Это позволит в ближайшие два года расселить еще более миллиона квадратных метров жилья", — заявил глава кабмина Михаил Мишустин

— Вернулись к экономии — Выжутович: Сентябрь станет месяцем активного потребления — В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир". По его данным, средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5 процента по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб., объем повседневных расходов упал на 10,3 процента — до 3843 руб.

— Гора говорит — нет — Генпрокуратура начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании. Разобраться в ситуации поручил Владимир Путин. Проведение проверки взял на личный контроль Игорь Краснов.

— Деление остатков — Несколько российских банков, в том числе Газпромбанк, Альфа-банк и "Санкт-Петербург", вводят комиссии за обслуживание счетов в евро. Таким образом они хотят заработать и на сильном росте курса евро к рублю.

— Путь на Север — 28 августа стартует прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны, который позволит получить бизнесу налоговые и другие льготы. Они предусмотрены не только для крупных инвестпроектов, но и для малого и среднего бизнеса.

— Специальные возможности — Федеральное софинансирование на развитие региональных программ по реабилитации инвалидов получат 60 регионов, сообщили в Минтруде. В течение трех лет ежегодно на эти цели из бюджета будут выделяться 554,2 млн рублей.

— Вам и не спится — В Москве 29 августа, как и в других городах страны, в пятый раз пройдет "Ночь кино". Чем не повод вернуться в кинозалы после коронавирусной паузы? Всего запланировано более 350 показов. Фильмы бесплатно будут "крутить" в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.

— Карта на привязи — Москвичи скоро смогут скачать обновленное приложение "Метро Москвы" и сделать свою карту "Тройка" персональной — достаточно будет зарегистрироваться в личном кабинете. А еще там появится доработанная функция переноса билета, благодаря которой пассажирам можно будет не беспокоиться о потере карты — деньги и билеты на ней сохранятся.

— Патент расширился — Защитить свой товарный знак на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правообладатель сможет, подав одну заявку в национальное патентное ведомство любого государства-участника. Законопроект о ратификации договора, предоставляющего такую возможность, правительство внесло в Госдуму.

— Дотянуться до небоскреба — В Москве прошли учения, в ходе которых спасатели испытали систему тушения пожаров в многоэтажных зданиях. О том, как в зависимости от высоты меняются способы ликвидации возгорания, "РГ" рассказал начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

— Атака шпионов — Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по обвинению в госизмене.

— Посадят за выбивание — В Госдуме разработали законопроект, усиливающий наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Если "черная" коллекторская фирма в прямом смысле превратилась в преступную группировку, ее сотрудники-соучастники рискуют попасть в тюрьму на 12 лет

— Печать обмана — Мошенники придумали новый способ обманывать граждан: теперь в Сети появляются поддельные сайты нотариальных контор. Как правило они обещают юридическое сопровождение сделок, однако на деле просто выманивают крупные суммы денег.

— Автоматы от оборотня — Суд вынес приговор пособнику банды Басаева. Он получил 18 лет в колонии особого режима. Речь идет о бывшем военнослужащем МВД Рустаме Дзуеве. Военный суд в Ростове-на-Дону установил, что он во время срочной службы помог террористам получить оружие.

— Большой Фил ошибся с лункой — Ирландский политик Фил Хоган, занимающий пост комиссара по вопросам торговли, написал заявление об уходе после того, как разразился "гольфгейт". Так в СМИ окрестили скандал с вечеринкой элитного гольф-клуба, на которую собралась политическая элита Ирландии.

— Санта-клаусы против "короны" — Из-за коронавируса Санта-Клаусам Британии пришлось готовить новогодние сани летом. Так, в лондонской "Школе Сант" досрочно начались занятия, на которых английские Деды Морозы придумывают, как перехитрить COVID-19 и не оставить детей без праздника.

— "Артемида" и женщины — НАСА заинтриговало общественность необычным заявлением: уже через несколько лет нога женщины-астронавта впервые в истории освоения космоса может ступить на поверхность Луны. Такую возможность открывает реализуемая агентством программа "Артемида". В ее рамках к естественному спутнику Земли уже через четыре года планируется отправить пилотируемую миссию.

— Стрелял на поражение — Во время массовых протестов, вспыхнувших в американском городе Кеноша (штат Висконсин), местный житель застрелил как минимум двух человек и тяжело ранил еще одного. По предварительным данным, стрельбу открыл 17-летний доброволец, который пытался защитить имущество от мародеров.

— Овощная крыша — Давняя мечта соединить город с деревней в эти дни реализована в Париже. А если точнее на юго-западе французской столицы, где расположен знаменитый своими автомобильными и книжными салонами выставочный центр у Версальских ворот. Именно там на крыше павильона номер 6 появилось самое большое в Европе садово-огородное хозяйство.

— Беларусь: тревожные дни — Александр Лукашенко: против нас развязали дипломатическую бойню.

— Непрощенный — Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в очередной — одиннадцатый — раз отказано в условно-досрочном освобождении. Следующую попытку выйти на свободу человек, совершивший одно из самых громких преступлений 20 века, сможет осуществить в 2022 году.

— Лондон никуда не спешит — Берлин, председательствующий в Евросоюзе, снимает с повестки дня тему Brexit из-за отсутствия "ощутимого прогресса" на переговорах. Как стало известно Guardian, Германия отказалась от планов по обсуждению торговой сделки с Лондоном на встрече, которая пройдет 2 сентября, из-за отсутствия на переговорах "какого-либо ощутимого прогресса".

— Скрипка Страдивари в разбитом футляре — Академик Армаис Камалов: Здравоохранение должно быть приравнено к госслужбе.

— Вижу гаджетоманию — Многие родители задают вопрос: повлияла ли пандемия на наше зрение? Диктует ли она свои правила зрительного поведения? На вопросы "РГ" отвечает руководитель офтальмологической клиники доктор медицинских наук, профессор Михаил Коновалов.

— В помощь 333 хвоста — Американские биологи в эксперименте на мышах доказали, что переливание донорской крови может спасти от последствий инсульта.

— Шанс на жизнь — Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета спасли новорожденного с врожденной сосудистой мальформацией печени — неправильным соединением артерий и вен. Впервые в России младенцу провели подобное сложнейшее эндоваскулярное вмешательство.

— Маршрут — на "Восток" — В Гатчине завершена контрольная сборка нового комплекса антарктической станции "Восток". Его изготовление заняло чуть более полугода, и теперь российские ученые получат возможность не прерывать важнейшие исследования, которые ведутся уже более полувека.

— Учеба плюс стипендия — Таким образом власти хотят решить проблему нехватки учительских кадров. Эти сто первокурсников будут учиться за счет средств областного бюджета, им назначат академическую стипендию в размере четырех тысяч рублей.

— Доктор онлайн — Впервые форум проходит онлайн. С первых минут к трансляции присоединились более 1200 специалистов со всего мира, несмотря на разницу в часовых поясах (когда конгресс объявили открытым, в Иркутске было 10.30, в США — поздний вечер, в Европе — ночь).

— Противника нашли беспилотники — Авиация, артиллерия и десантные подразделения были задействованы в межвидовых учениях на полуострове Таймыр. По сценарию командования эти маневры были связаны с обороной промышленного объекта от террористической атаки.

— Перешел на личности — Необычный иск поступил в городской суд воронежского райцентра — Борисоглебска: 32-летняя Татьяна Попова требует от инспектора ГИБДД 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за вмешательство в личную жизнь.

— Займ по низкой цене — С начала весны в Ростовской области зарегистрировано около двух тысяч новых субъектов предпринимательства. Во многом этому способствовали принятые в регионе меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.

— Пояс шахида на просвет — В сухопутных войсках РФ разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массового скопления людей.

— Полет красок — Впервые летное поле аэропорта Кольцово Екатеринбурга на несколько часов стало площадкой для творчества уральских художников. Десяти маститым мастерам, большинство из которых — состоявшиеся профессионалы, члены Союза художников России, руководство аэропорта разрешило не просто писать пейзажи самой крупной воздушной гавани Урала, а творить буквально под крыльями самолетов.

— Маршрут не по правилам — Причины дорожного инцидента на востоке Сирии, где российский БТР столкнулся с бронеавтомобилем США, объяснили в российском Генеральном штабе.

— Теплоходы речной сборки — К 2022 году в России построят десять обстановочных судов, которые нужны для контроля состояния внутренних водных путей и акваторий портов, рассказали "Российской газете" в Росморречфлоте. Суда распределят по шести бассейнам.

— Искать по адресу — Очень важной для понимания причин аутизма, по мнению специалистов, может стать исследование британского ученого Дипака Шривастава из Королевского колледжа Лондона. Он изучал, когда появляются различия в головном мозге аутистов и здоровых людей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Критическая трасса — В Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых построенных участках трассы "Таврида". Владимир Путин не только осмотрел дорогу с вертолёта, но и лично по ней проехал за рулём "Ауруса".

— Много пресса — Сотрудников МИЦ "Известия", которых 27 августа при освещении протестов в Минске задержали белорусские правоохранители, отпустили на свободу. В четверг ОМОН возобновил силовой разгон мирных акций протеста.

— Возьмут холодом — Граждане могут столкнуться с сокращением ассортимента мороженого или с ростом цен на него. Как заявляет бизнес, это произойдёт, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 граммов.

— Медью намазано — Хутор Салават-совхоз в Абзелиловском районе Башкирии в недалёком будущем рискует стать новой горячей точкой на экологической карте страны — геолого-разведочные работы, которые начинает здесь предприятие Русской медной компании (РМК), угрожают речной системе на склонах горной цепи Крыктытау, считают специалисты.

— "Это операция украинских спецслужб совместно с американскими" — Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Сергею Брилёву. Запись беседы транслировалась 27 августа на телеканале "Россия 24".

— Не просто космос — Деятельностью дочернего предприятия госкорпорации "Роскосмос" снова заинтересовались правоохранительные органы. В этот раз фигурантом дела о хищении более 1 млрд рублей стал бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев. Он задержан, и скоро решится вопрос о его аресте.

— Если МИД да Госдеп — Процедура обмена заключёнными между Россией и США может занять около месяца после того, как дипломаты двух стран договорятся о деталях. Об этом "Известиям" рассказал адвокат американца Пола Уилана Владимир Жеребёнков.

— Забыть и не простить — Террорист, стоявший за кровавым расстрелом 51 человека в двух мечетях новозеландского городка Крайстчёрч весной прошлого года, 27 августа был приговорён к пожизненному заключению без права на помилование.

— Малым не помалу — В России небольшие авиакомпании — эксплуатанты лёгких воздушных судов — могут получить право на перевозку грузов и людей. Соответствующие поправки подготовил Минтранс, проект приказа обсуждается в рамках "регуляторной гильотины", рассказали "Известиям" в ведомстве.

— Чемодан без денег — Вразгар туристического сезона — в июле и первой половине августа — российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли.

— Патруля не миновать — О прохождении российского патруля на северо-востоке Сирии Пентагон был предупреждён заранее, однако, несмотря на это, его попытались блокировать военнослужащие США. В ответ военной полицией РФ были "приняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

— Выбить залпом — Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получили уникальную сверхдальнобойную ракету. Помимо увеличенной дистанции полёта боеприпас отличается особой точностью. В систему вводят параметры полёта ракет, и они уже после пуска доворачивают каждую на свою цель.

— Курс на витамин — Витамин B12 способен остановить размножение коронавируса. Индийские учёные с помощью компьютерного моделирования показали, что он подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена.