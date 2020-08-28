МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Подключение российских школ к широкополосному интернету чревато атаками хакеров, заражением устройств вирусами и троянами, а также наплывом мошеннических писем; уберечь компьютеры и детей от таких угроз можно при помощи базовых правил цифровой гигиены, рассказала РИА Новости менеджер образовательных программ Group-IB Полина Фомина.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду сообщил, что все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету.

По словам Фоминой, в первую очередь каждая школа должна обезопасить как "внешний", так и "внутренний" периметр. Первый касается защиты от целевых DDoS-атак, шифровальщиков, вирусов и троянов и других угроз, а второй — от наплыва фишинговых и мошеннических сообщений, кражи данных сотрудников и учащихся, а также от запрещенных сайтов.

"Безусловно, в большинстве школ — особенно в регионах — нет возможности устанавливать дорогостоящее оборудование для детектирования такого рода угроз, поэтому все сводится к базовым правилам цифровой гигиены — вовремя обновлять ПО, устанавливать сложные пароли, обновлять роутер и менять на нем пароль, разделять Wi-Fi сети для разных целевых аудиторий и так далее", — советует эксперт.

"То же самое касается и "внутреннего" периметра. Каждый ученик, каждый учитель должен знать правила безопасного использования интернета — как распознать фишинг, как обезопасить личные и школьные цифровые устройства, как защитить личные и школьные данные. Также важно следить, чтобы дети не подверглись влиянию различных запрещенных организаций, маньяков, а также кибербуллингу в связи с подключением школ к интернету. Особенно это касается тех, для кого интернет в новинку", — отметила Фомина.

По ее словам, сотрудникам школ можно стараться контролировать присутствие школьников в сети, например, отгородить их от скачивания готовых домашних заданий и киберугроз при помощи специальных настроек. "Но мало просто запретить, необходимо объяснять детям, что такое фишинг, мошенничество… Поэтому очень важно вводить в школах дисциплину по кибербезопасности. Если у педагогов нет возможности, ресурсов или знаний, как проводить подобные занятия вживую, нужно привлекать специалистов — проводить тренинги, мастер-классы онлайн", — рекомендует эксперт.