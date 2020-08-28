ПЕКИН, 28 авг /ПРАЙМ/. Туристическая отрасль Пекина, который ежегодно посещают сотни миллионов туристов, потеряла в первом полугодии свыше 70% доходов из-за пандемии, а всемирно известные туристические объекты китайской столицы, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, по-прежнему вынуждены жестко ограничивать число посетителей и нести убытки.

В прошлом году Пекин посетили 320 миллионов туристов, а доход от туризма достиг 622,5 миллиарда юаней (90,4 миллиарда долларов).

Согласно данным правительства Пекина, в первом полугодии 2020 года столицу посетили немногим более 56 миллионов человек, это на 64,8% меньше, чем за первые 6 месяцев 2019 года. Доход города от туризма в первом полугодии упал на 72%, составив 81, 2 миллиарда юаней (11,7 миллиарда долларов).

Жители Китая, не имея возможности выехать за границу, активно путешествуют по своей стране, во многих городах, включая ставший очагом эпидемии Ухань, большинство ограничений сняты, однако в Пекине, где официально больше нет ни одного больного COVID-19, они по-прежнему сохранятся.

В столице Китая расположено почти с десяток объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые ежегодно посещают миллионы людей, однако из-за пандемии коронавируса многие из них продолжают пустовать.

Крупнейший в мире дворцовый комплекс Гугун (Запретный город) в центре китайской столицы, который ежегодно посещают около 17 миллионов человек, до недавнего времени принимал максимум пять тысяч посетителей в день, начиная со следующей недели будет принимать до 12 тысяч человек.

Как сообщили РИА Новости в кассе музея, билет по-прежнему можно приобрести только на сайте с удостоверением личности как минимум за 24 часа до планируемого визита. Билеты могут приобрести как китайские граждане, так и иностранцы.

Тем временем главный музей страны — Национальный музей — принимает только граждан Китая.

"Пока билеты могут купить только граждане Китая по национальному удостоверению личности. К сожалению, иностранцы по паспорту билеты купить не могут, когда это будет возможно, пока неизвестно", — сообщила РИА Новости представитель музея.

Один из символов китайской столицы и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – Храм неба также вынужден сократить число посетителей на 70%.

Как убедилась корреспондент РИА Новости, билет в храм можно приобрести только через мобильное приложение, а попасть в него — только показав электронный "код здоровья", после замера температуры и в медицинской маске.

Сотрудница музея при храме в беседе с РИА Новости посетовала, что посетителей стало очень мало из-за введенных противоэпидемиологических ограничений.

"Без разницы, будний это день или выходной, посетителей стало очень мало. Вообще этот год очень тяжелый для туристической отрасли", — отметила она.

Отвечая на вопрос, почему в Пекине в отличие от многих других городов Китая по-прежнему сохраняется масочный режим, она сказала, что для сотрудников сферы обслуживания маски скорее всего будут обязательным атрибутом еще долгое время.

"Понимаете, Пекин – это столица, центр притяжения туристов со всей страны, мы не знаем откуда все эти люди приехали, и маски нужны для нашей собственной безопасности", — пояснила собеседница агентства.

Во время пандемии крупнейшие музеи мира, в том числе и Китая, предлагали посмотреть свои экспозиции онлайн, однако Храм неба не входит в их число.

"Вы можете найти сведения о нашем храме в интернете, но онлайн-экспозиции у нас нет. Во-первых, потому что у нас кроме строений, также есть парк с уникальными деревьями возрастом 300 лет. Во-вторых, статус Храма неба ниже, чем, например, Запретного города, и не у всех есть такие финансовые ресурсы", — рассказала сотрудница музея.

Ограничения затронули и действующие буддийские храмы, в том числе и наиболее посещаемый тибетский буддийский храм Юнхэгун.

Как сообщили РИА Новости в храме, ежедневно он принимает не более девяти тысяч человек, но билеты можно приобрести на месте без бронирования.

Туристическая сфера Китая, как и во многих других странах, оказалась в числе наиболее пострадавших от эпидемии. Местные власти принимают различные меры для поддержки отрасли. В частности, городской комитет культуры и туризма Пекина выделили 100 миллионов юаней (14,5 миллиона долларов) на программу помощи туристической отрасли.