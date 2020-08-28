МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы.

"ФНС зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся еще пять регионов. Для сравнения: в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысячи налогоплательщиков", — рассказали в пресс-службе.

В ФНС отметили, что у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% самозанятых вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет. "За время действия эксперимента с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что средний возраст самозанятых — 30-40 лет, а 6,5 тысячи самозанятых моложе 18 лет. Среди основных занятий — такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. По доходам самозанятых в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.