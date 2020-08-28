МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4829, до 980 405, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4829 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1103 (22,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 980 405 случаев заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в России за минувшие сутки приходится на Москву — 654, Санкт-Петербург — 187, Подмосковье — 150, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 654, 2. Санкт-Петербург — 187, 3. — Московская область — 150", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО.

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 5 905 человек, за все время — 798 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время пандемии — 16 914.