МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Убыток группы "Акрон", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 986 миллионов рублей против прибыли в 17,196 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов компании.

Чистая прибыль за второй квартал составила 9,140 миллиарда рублей против убытка в 10,126 миллиарда за первый квартал 2020 года. "Суммарно чистый убыток за первое полугодие составил 986 миллионов рублей против прибыли в размере 17 196 миллионов рублей за первое полугодие 2019 года", — говорится в сообщении.

Выручка за первое полугодие текущего года составила 56,432 миллиарда рублей, что на 7% ниже результата за первое полугодие прошлого года. Показатель EBITDA составил 15,308 миллиарда рублей (снижение на 27%).

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.