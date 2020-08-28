МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", — сказал Собянин.