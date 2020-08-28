МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Дорогобужа" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,678 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка снизилась на 7,5%, до 12,211 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась в 1,4 раза — до 3,654 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 3,8% — до 3,189 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Дорогобужа" на 30 июня составили 15,819 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с концом прошлого года почти в 11 раз. Краткосрочные обязательства выросли в 1,4 раза, до 9,3 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.