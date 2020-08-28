МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ЛСР рекомендовал собранию акционеров выплатить по итогам полугодия промежуточные дивиденды в размере 2,1 миллиарда рублей или 20 рублей на акцию, говорится в сообщении компании

Внеочередное собрание акционеров ЛСР назначено 30 сентября.

Как следует из отчетности компании, чистая прибыль застройщика по МСФО в первом полугодии выросла в годовом выражении в полтора раза — до 2,6 миллиарда рублей.

В апреле акционеры группы решили выплатить по итогам 2019 года 30 рублей на акцию, что в 2,6 раза меньше дивидендов за предыдущий год. Общий объем дивидендов был утвержден в размере 3,1 миллиарда рублей.

ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Основной владелец компании — Андрей Молчанов