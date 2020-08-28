МОСКВА, 28 авг —ПРАЙМ. Россия и Марокко почти полностью прекратили поставки фосфорных удобрений в США после начала расследования импорта из этих стран по ходатайству Mosaic, при этом "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, намерена оспорить аргументы Mosaic, говорится в сообщении "Фосагро".

Американская компания Mosaic, которая является основным производителем фосфорных удобрений в США, в конце июня подала петиции в регулирующие органы США с просьбой инициировать компенсационные пошлины на импорт фосфатных удобрений из РФ, а также Марокко. Mosaic считает, что российские и марокканские производители имеют преимущество за счет субсидирования производства.

"Фосагро" не согласна с данной аргументацией Mosaic и намерена принять все необходимые действия для ее оспаривания. Однако запуск данного расследования уже привел к практически полной остановке поставок фосфорных удобрений в США из Марокко и России", — сообщает российская компания.

Группа добавляет, что резкое сокращение поставок привело к существенному росту цен на внутреннем рынке Соединенных Штатов к настоящему моменту более чем на 60 долларов за тонну.

В начале августа Комиссия по международной торговле США установила, что американской индустрии наносится ущерб из-за импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, и проголосовала, чтобы министерство торговли продолжило расследование. Предполагается, что предварительные результаты будут обнародованы 21 сентября.