КРАСНОДАР, 28 авг /ПРАЙМ/. Потребсфера Краснодарского края возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона рублей, что всего на 6,8% ниже прошлогоднего показателя, сообщает администрация края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в августе текущего года подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю, на эти цели предусмотрены средства в краевом бюджете.

"Если объем оборотов потребительской сферы в апреле достиг минимального значения, то с мая предприятия показывают постепенное нарастание. Отрасль восстанавливается после периода ограничительных мероприятий, установленных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении данные департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Уточняется, что в январе-июле оборот розничной торговли составил 728,2 миллиарда рублей, это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот предприятий оптовой торговли увеличился на 4,7% – до 497,2 миллиарда рублей. Отмечается, что пандемия дала дополнительный импульс развитию интернет-продаж.

Оборот общественного питания снизился на 24,8% и составил 29,7 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг – 33 миллиарда рублей, что ниже на 20,3% прошлогоднего показателя.

"Несмотря на то, что предприятия потребительской сферы получили отсрочки по уплате налоговых платежей, а организации малого и среднего предпринимательства, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, освободили от уплаты налогов за два квартала, в консолидированный бюджет края поступило 25 миллиардов рублей", – цитирует ведомство главу департамента Романа Куринного. Отмечается, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы.